ضبط 150 كيلو لحوم غير صالحة و 800 لتر سولار وتحرير 14 محضرًا فى مطوبس







كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكنت حملة شنتها مدينة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، تحت إشراف اللواء عصام رصاص رئيس المدينة، ورئاسة إيمان النحراوى نائب رئيس المدينة من ضبط 150كيلو كبدة ولحمة وسمك ماكريل غير صالحة للاستخدام الآدمى.

وحررت الحملة 20 محضراً متنوعاً للمخالفين من التجار، منها 4 محاضر عرض وحيازة سلع منتهية الصلاحية، و4 محاضر مزاولة نشاط بدون ترخيص، ومحضر عرض وحيازة سلع 145 علبة سجائر غير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدرها، ومحضر تجميع 500 لتر سولار فى محطة الوقود، ومحضر تجميع 300 لتر سولار، ومنع رجال الضبط من التحفظ على الكمية محل المخالفة، كما حررت الحملة 6 محاضر، لعدم الإعلان عن سلع، ومنع رجال الضبط من التحفظ على الكمية، ومحضرين لعدم إعلان لتجار تموين، ومحضر عدم إعلان صاحب محطة وقود عن الأسعار.