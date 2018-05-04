ضبط مكرونة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالإسكندرية

الإسكندرية – أسماء على بدر

شنت مديرية أمن الإسكندرية، بقيادة اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، واللواء شريف عبد الحميد، مدير مباحث الإسكندرية، حملة مكبرة على الأسواق.

أسفرت الحملة عن ضبط "م ع ن" 42 سنة، أمين مخزن شركة الملكة للصناعات الغذائية، الكائنة بدائرة قسم سيدى جابر، بمزاولة نشاط تجارى غير مشروع فى مجال الإتجار بالسلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتخزينه كميات من المكرونة المعبأة داخل عبوات غير مدون عليها ثمة بيانات تجارية ، تم استهداف المخزن وضُبط 115 جوال من المكرونة بإجمالى وزن 4.025 طن .

كما تم ضبط "ا م ح" 23 سنة، المدير المسئول عن محل لبيع الأسماك بدائرة قسم ثالث المنتزه، لحيازته وعرضه للبيع كمية قدرها 40 كجم من الأسماك، غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وجارى العرض على النيابة.

وفى مجال السلع مجهولة المصدر وردت معلومات لضباط الإدارة مفادها، قيام "ط ع ا" 52 سنة، بائع ألعاب أطفال، بدائرة قسم مينا البصل، بمزاولة نشاط تجارى غير مشروع فى مجال الإتجار بالسلع مجهولة المصدر، تم استهدافه وضُبط عدد 3000 قطعة ألعاب أطفال بلاستيكية رديئة الصنع وغير مطابقة للمواصفات القياسية ،وجارى العرض على النيابة .

وفى مجال الغش التجاري، تم ضبط "د م د" 36 سنة، المدير المسئول عن محل حلوانى "غير مرخص" بدائرة قسم ثان الرمل، لقيامه بمزاولة نشاط تجارى غير مشروع فى مجال الغش التجاري، حيث يقوم باستعمال الاسم والعلامة التجارية المسجلة للغير، لإيهام جمهور المستهلكين بأن محله تابع لمجموعة محلات شهيرة، وجارى العرض على النيابة .

وفى مجال سحب عينات من المطاحن، تم سحب " 10 " عينات " دقيق بلدى - قمح - ردة ناعمة " لتحليلها بمعامل وزارة التموين ، فى مجال عدم الإعلان عن الأسعار ، تم ضبط " 9 " قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، فى مجال عدم حمل شهادة صحية، تم ضبط " 9 " قضايا عدم حمل شهادة صحية .