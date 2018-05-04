ضبط عاطلين بحوزتهما فرد خرطوش وطبنجة بقصد الاتجار فى قطور

ضبط عاطلين بحوزتهما فرد خرطوش وطبنجة بقصد الاتجار فى قطورالجمعة، 04 مايو 2018 06:55 م
اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية بالغربية
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تمكن الرائد محمد النحراوي رئيس مباحث مركز قطور بمحافظة الغربية، والنقيب أحمد إبراهيم معاون مباحث المركز، بإشراف اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، من ضبط عاطلين وبحوزتهما فرد خرطوش وطبنجة و3طلقات بقصد الاتجار.
تلقى اللواء طارق حسونة مدير امن الغربية، إخطارا من اللواء ايمن لقية مدير المباحث الجنائية بتمكن ضباط مباحث مركز قطور من ضبط اشرف سمير عبدالعال عيد 27سنة مقيم مساكن أبو شاهين أول المحلة، مصطفى ماهر خطاب 27سنة عاطل مقيم عزبة اسكندر ثان المحلة، وبحوزتهما فرد خرطوش وطبنجة و3طلقات بقصد الاتجار، تحرر المحضر 347جنايات مركز قطور، وتولت النيابة التحقيق.
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