صور.. 69 منقذا بحريا و16 مسعفا بشاركون فى مهرجان "حراس الحياة" بالغردقة







البحر الأحمر - عماد عرفة

انطلق مهرجان حراس الحياة بأحد فنادق بمدينة الغردقة، اليوم الجمعة، بمشاركة عدد كبير من المنقذين والمسعفين والفنادق السياحية.

يقام المهرجان برعاية اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، وتم إطلاق اسم الغواص عصام مهران، والذي كان له مشاركات كبيرة في العمل المجتمعي والبيئي، خاصة بمحافظة البحر الأحمر قبل رحيله.

وقال الدكتور محمد سلامة، منظم مهرجان حراس الحياة، إن الهدف من المهرجان إظهار الدور الذي يقوم به رجال الإنقاذ والإسعاف والحماية المدنية في المجتمع، مشيرًا إلى أن المهرجان يشارك به 44 منقذا من فنادق محافظة البحر الأحمر، و25 منقذا من مختلف المحافظات الأخرى، بالإضافة إلى 16 من رجال الإسعاف، يتقدمهم الدكتور بدوي سعيد مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر.

وأوضح "سلامة"، أن الفقرة الرئيسية بالمهرجان تشمل مسابقات للمنقذين، وتم اختيار الفائزين الثلاثة الأوائل، وتكريمهم بجوائز مادية، بالإضافة إلى ثلاثة مسعفين .

وأكد عادل حسن مكي، ممثل غرفة المنشآت الفندقية، أن المهرجان يشارك به أكثر من 34 فندقا سياحيا من مختلف المنشآت الفندقية بالمحافظة.