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صور.. محافظ قنا يفتتح مسجد العربات بنقاده

الجمعة، 04 مايو 2018 04:51 م
صور.. محافظ قنا يفتتح مسجد العربات بنقاده محافظ قنا يفتتح مسجد العربات بنقاده


قنا - هند المغربى
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افتتح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا اليوم الجمعة ، مجمع التقوى الإسلامي بالعربات بقرية البحري قامولا التابعة للوحدة المحلية لمركز نقاده بعد الانتهاء من إقامته بالجهود الذاتية،وبمشاركة من أحد الأشقاء الكويتيين،جاء ذلك بحضور النائب حمدي سعد والنائب صبري داوود أعضاء مجلس النواب وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية وأهالي القرية .

وألقى الشيخ محمد الطراوي، وكيل وزارة الأوقاف،خطبة عن ترشيد استهلاك المياه إحدى نعم الله التي لا تعد ولا تحصى وضرورة حسن استغلالها والحفاظ عليها كما تضمنت الخطبة الترشيد في الاستهلاك فى كافه جوانب الحياة المختلفة مؤكدا أن الحفاظ على تلك النعم يزيدها ولا ينقصها.

وقدم محافظ قنا التهنئة للمصلين وأهالي القرية على افتتاح المسجد، مؤكدا أن بناء المساجد وتعميرها هي من الأعمال التي نتقرب بها إلي الله سبحانه وتعالى، داعيا المولى تعالى أن يتقبل من المتبرعين والقائمين على بناء هذا المسجد ويثيبهم خير الجزاء.

وأكد المحافظ ، أن المسجد أقيم على مساحه 600 متر وبتكلفه تصل الى 2مليون ونصف المليون جنيه ، ويتكون المجمع من طابقين الطابق الأول مصلى والثاني مستوصف و مكتباً لتحفيظ القران الكريم ومن ناحية أخرى أشاد محافظ قنا بمساهمات الجهود الذاتية لأبناء المحافظة والأشقاء العرب مضيفا ان العام الماضي شهد إحلال وتجديد اكتر من153 مسجدا بتكلفه تصل إلي 86 مليون جنية .

محافظ قنا يفتتح مسجد العربات بنقاده (1)
محافظ قنا يفتتح مسجد العربات بنقاده
محافظ قنا يفتتح مسجد العربات بنقاده (2)
محافظ قنا يفتتح مسجد العربات بنقاده 
محافظ قنا يفتتح مسجد العربات بنقاده (3)
محافظ قنا يفتتح مسجد العربات بنقاده 
محافظ قنا يفتتح مسجد العربات بنقاده (4)
محافظ قنا يفتتح مسجد العربات بنقاده
محافظ قنا يفتتح مسجد العربات بنقاده (5)
محافظ قنا يفتتح مسجد العربات بنقاده 
محافظ قنا يفتتح مسجد العربات بنقاده (6)
محافظ قنا يفتتح مسجد العربات بنقاده
محافظ قنا يفتتح مسجد العربات بنقاده (7)
محافظ قنا يفتتح مسجد العربات بنقاده 
محافظ قنا يفتتح مسجد العربات بنقاده (8)
محافظ قنا يفتتح مسجد العربات بنقاده 
محافظ قنا يفتتح مسجد العربات بنقاده (9)
محافظ قنا يفتتح مسجد العربات بنقاده 
محافظ قنا يفتتح مسجد العربات بنقاده (10)
محافظ قنا يفتتح مسجد العربات بنقاده 
محافظ قنا يفتتح مسجد العربات بنقاده (11)
محافظ قنا يفتتح مسجد العربات بنقاده 
محافظ قنا يفتتح مسجد العربات بنقاده (12)
محافظ قنا يفتتح مسجد العربات بنقاده

 


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