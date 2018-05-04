صور.. محافظ جنوب سيناء يستقبل عمدة مدينة هيفيز المجريه والوفد المرافق







جنوب سيناء – فايزة مرسال

أقام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، مأدبه عشاء لعمده مدينة هيفيز المجريه "جابور بوب" ونائبه جوزيف جانوز" وسفير المجر بالقاهرة قدم الدكتور "بيتر كيفك" والوفد المرافق لهم و الذي وصل الي شرم الشيخ فجر اليوم بدعوه من محافظ جنوب سيناء للاستفاده من خبراتهم في مجال السياحه العلاجيه

حيث تعتبر بحيرة "هيفيز" الواقعة فى المجر كواحدة من أكثر المواقع السياحية جمالاً في القارة الأوروبيه باعتبارها أكبر بحيرة بيولوجية نشطة طبيعية في العالم وهي مخزون هائل للمعادن الطبيعية والأملاح التي تشكل بيئة جاذبة للسياحة العلاجية والطبية التي عرفت بها على مدار 200 عام

ومن المقرر ان يقوم الوفد يرافقهم محافظ جنوب سيناء الي زياره لمنطقه حمام موسي بطور سيناء لتفقد العين الكبريتيه لاستغلالها في مجال السياحه العلاجيه بالتعاون مع خبراء مجرين في هذا الشأن.

كما سيقوم الوفد بلقاء مستثمري شرم الشيخ لبحث سبل استغلال المقاصد السياحيه ومستشفي شرم الشيخ في مجال السياحه العلاجيه

كما سيقوم عمده هيفيز ونائبه ومحافظ جنوب سيناء بلقاء وزراء الصحه والاستثمار والسياحه بالقاهرة ويغارد الوفد فجر الاثنين من شرم الشيخ

يرافق الوفد المجري فرقه فنون شعبيه سيقومون بعرض استعراضات راقصه بشرم الشيخ دعما للعلاقات وتنمية التبادل الثقافي

وقام المحافظ في نهاية اللقاء بتسليم هدايا تذكاريه لجميع أفراد الوفد.