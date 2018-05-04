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صور.. محافظ الغربية يفتتح معرض أهلا رمضان لعام 2018

الجمعة، 04 مايو 2018 03:42 م
صور.. محافظ الغربية يفتتح معرض أهلا رمضان لعام 2018 محافظ الغربية يفتتح معرض أهلا رمضان


الغربية - محمد طارق
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افتتح اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية،معرض أهلا رمضان 2018 بقاعة جرين بالاس بطنطا،وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية،بزيادة عدد المنافذ والمعارض الثابتة والمتحركة مع الاهتمام بالمناطق الأكثر احتياجا.

ويأتي هذا المعرض بالتنسيق بين محافظة الغربية والغرفة التجارية،وتحت الإشراف الكامل لمباحث التموين ومديرية التموين بالغربية ،وعقب الافتتاح تفقد محافظ الغربية أقسام المعرض الذي يضم كافة أنواع السلع الغذائية والتموينية واللحوم والأسماك.

كما التقى محافظ الغربية مع المواطنين بالمعرض للتأكد من جودة الأسعار ومناسبة أسعارها،وخلال الافتتاح صرح محافظ الغربية،أنه سيتم توفير 226 منفذ ثابت ومتحرك يغطوا جميع أنحاء المحافظة،وأنه سيتم توفير لحوم طازجة من مزارع القوات المسلحة في الفترة القادمة بأسعار مناسبة.

رافق المحافظ المهندس فتحي عبد الغنى السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء ناصر طه مدير الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ والمهندس سامح هنداوى وكيل وزارة التموين بالغربية واللواء محمد هارون مدير المشروعات الإنتاجية بالمحافظة والمهندس فتحي الفقى رئيس مركز ومدينة طنطا والمهندس أشرف هيكل رئيس حي ثان طنطا.

.. محافظ الغربية يفتتح معرض أهلا رمضان (1)
محافظ الغربية يفتتح معرض أهلا رمضان
.. محافظ الغربية يفتتح معرض أهلا رمضان (3)
محافظ الغربية يفتتح معرض أهلا رمضان 
.. محافظ الغربية يفتتح معرض أهلا رمضان (5)
محافظ الغربية يفتتح معرض أهلا رمضان 
.. محافظ الغربية يفتتح معرض أهلا رمضان (7)
محافظ الغربية يفتتح معرض أهلا رمضان 
.. محافظ الغربية يفتتح معرض أهلا رمضان (9)
محافظ الغربية يفتتح معرض أهلا رمضان 
.. محافظ الغربية يفتتح معرض أهلا رمضان (11)
محافظ الغربية يفتتح معرض أهلا رمضان 
.. محافظ الغربية يفتتح معرض أهلا رمضان (13)
محافظ الغربية يفتتح معرض أهلا رمضان
.. محافظ الغربية يفتتح معرض أهلا رمضان (15)
 محافظ الغربية يفتتح معرض أهلا رمضان 
.. محافظ الغربية يفتتح معرض أهلا رمضان (17)
محافظ الغربية يفتتح معرض أهلا رمضان 
.. محافظ الغربية يفتتح معرض أهلا رمضان (19)
 محافظ الغربية يفتتح معرض أهلا رمضان 
.. محافظ الغربية يفتتح معرض أهلا رمضان (21)
محافظ الغربية يفتتح معرض أهلا رمضان 

 

 

 

 


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