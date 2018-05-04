صور .. محافظ الغربية يفتتح مسجد الهاشى بقرية جناج مركز بسيون







الغربية - محمد طارق

افتتح اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية ، مسجد الهاشمي بقرية جناح مركز بسيون بعد أن تم تجديده بالكامل على مساحة 1000متر مربع وبتكلفة 3 مليون جنيه، بالجهود الذاتية لأهالي القرية.

وعقب الافتتاح أدى محافظ الغربية صلاة الجمعة بالمسجد ، حيث القي الخطبة الشيخ بكر صالح وكيل وزارة الأوقاف بالغربية ، وكان موضوعها عن استقبال شهر رمضان الكريم .

وعقب الصلاة قدم محافظ الغربية ، الشكر لأهالي القرية على ما قاموا به في تطوير المسجد ، مشيرا إلى أن هذا أفضل مثال على وحدة أهالى القرية ، كما أكد على ضرورة التكاتف بين المجتمع المدنى والحكومة لانجاز كافة المشروعات التي تعود بالنفع على المواطنين .

رافق المحافظ المهندس فتحي عبد الغنى السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء ناصر طه مدير الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ والدكتور احمد مختار رئيس مركز ومدينة بسيون والنائب سامح حبيب والنائب فؤاد حسب الله أعضاء مجلس النواب وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية .



محافظ الغربية يفتتح مسجد الهاشى



محافظ الغربية يفتتح مسجد الهاشى



محافظ الغربية يفتتح مسجد الهاشى



محافظ الغربية يفتتح مسجد الهاشى



محافظ الغربية يفتتح مسجد الهاشى



محافظ الغربية يفتتح مسجد الهاشى



محافظ الغربية يفتتح مسجد الهاشى



محافظ الغربية يفتتح مسجد الهاشى



محافظ الغربية يفتتح مسجد الهاشى



محافظ الغربية يفتتح مسجد الهاشى



محافظ الغربية يفتتح مسجد الهاشمى