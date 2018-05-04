صور.. محافظ الأقصر والنواب يفتتحون مسجد الرحمن بقرية العديسات بحرى







الأقصر – أحمد مرعى

افتتح محمد بدر محافظ الأقصر،اليوم الجمعة،مسجد الرحمن بقرية العديسات بحري التابعة لمدينة الطود بمحافظة الأقصر،وذلك عقب إنتهاء أعمال إعادة بناء المسجد وإحلاله وتجديده بالجهود الذاتية وتبرعات ودعم الدكتور حسن العديسى.

وأدي المحافظ صلاة الجمعة بالمسجد،وكذلك رئيس مدينة الطود العميد أيمن مدني وعدد من أعضاء مجلس النواب والقيادات الشعبية والتنفيذية، ومسئولي الأوقاف والأزهر وكبار عائلة العديسي والعائلات الاخري بقرية العديسات ومئات الأهالي،وإستمعوا لخطبة الجمعة التي تناول موضوعها فضل عمارة المساجد والمكانة التي اعدها المولي عزوجل لعمار بيوت الله بالاضافة الي فضائل شهر شعبان وقصة تحويل القبلة من بيت المقدس الي المسجد الحرام.

وأعرب المحافظ عن تقديره للأهالي والمواطنين من ابناء قرية العديسات وكافة قري محافظة الاقصر لما يقومون به من جهد لدعم التنمية بالاقصر، ومساهتهم في الاعمال الخيرية متمنيا تكثيف التعاون وبذل المزيد من الجهد من قبل الجميع سواء الافراد او مؤسسات المجتمع المدني مع الحكومة لمواجهة التحديات والتغلب عليها.

فيما أشاد وكيل وزارة الاوقاف الشيخ محمد صالح ، بسرعة انجاز العمل بالمسجد الذي تم في شهور قليلة خلال العام الجاري معلنا عن قرب انتهاء اعمال الصيانة التي قامت بها الوزارة لخمسة مساجد اخري بمدن الاقصر والبياضية واسنا والقرنة ليتم افتتاحهم قبيل شهر رمضان الكريم.

فيما أكد جمال عثمان أحد أهالي قرية العديسات، أن المسجد الذي يقع بجوار موقف سيارات قرية العديسات بحري علي الطريق الرئيسي ، انشئ عام 2009 بإسم " مسجد السراج المنير " بدعم رجل الخير وابن قرية العديسات الدكتور حسن العديسي وتبلغ مساحته نحو 200 متر مربع ، وفي مطلع 2018 جرت اعمال اعادة الانشاء والتجديد للمسجد التي تكفل بها الدكتور حسن العديسي ايضا بتكلفة مالية كبيرة لم يعلن عنها وتم تغيير اسم المسجد ليصبح مسجد "الرحمن".



المحافظ ووكيل الاوقاف خلال الصلاة



المسجد الجديد تم تطويره وتغيير إسمه بالعديسات بحري