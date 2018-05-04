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صور.. قافلة تعليمية لطلاب الثانوية العامة بكفر الشيخ لأساتذة البرامج التعليمية

الجمعة، 04 مايو 2018 03:08 م
صور.. قافلة تعليمية لطلاب الثانوية العامة بكفر الشيخ لأساتذة البرامج التعليمية القوافل التعليمية بكفر الشيخ


كفر الشيخ – محمد سليمان
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شهد مركز التطوير التكنولوجى،قافلة تعليمية  لطلاب الثانوية العامة ، اليوم الجمعه ،ضمت كافة التخصصات الدراسية بالتعاون بين مديرية التربية والتعليم برئاسة الدكتورة بثينه كشك ، وكيل وزارة التربية والتعليم ، ومديرية الشباب والرياضة برئاسة محمد عبد المقصود،حاضر بها خبراء البرامج التعليمية، بناء على التعاون بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الشباب والرياضة.

جاء ذلك بحضور، سلامه الويشي مدير التعليم العام بالمديرية ، ومحمد خليل مسئول القافلة بمديرية الشباب والرياضة ، وتضم القافلة  سيد مصطفى سيد على " مشرف عام ، ومحمد الكردي، تخصص لغة عربية ، وسعد محمود عبد العزيز عسل، فيزياء ،ومحمد عبداللطيف موسى " أحياء " ، وفتحي راشد " رياضيات " ،ومحمد عبدالفتاح زيادة " تاريخ ، عبدالرحمن عبدالله " جغرافيا " وسيم حمدي المغرب " علم نفس " ، والحمد الزند " لغة انجليزية " ، ممدوح الجحندي ، لغة فرنسية " ، سيد فؤاد الخوانكي " كيمياء " ، تامر صفوت " فلسفة " ، عادل السيد إبراهيم " جيولوجيا".

وأكدت الدكتورة بثينة كشك ، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيح، أن القافلة ضمت كبار خبراء القنوات التعليمية المتخصصة فى القاهرة، والذين يشرحون للطلاب ملخص المنهج الدراسى والأسئلة المتوقعة فى امتحانات آخر العام، ويجيبون على أسئلة الطلاب، بالإضافة لشرح وافى، وتوجيه نصائح للطلاب للاستفادة بها فى الامتحانات، كما تم توزيع كراسة للقيم .

وأضافت كشك ، فى بيان لها، هدفنا النهوض بالعملية التعليمية لصالح الطلاب، مؤكدة أن القافلة لاقت استحسان الطلاب، واستفادوا من خبرات الأساتذة الذين تم اختيارهم من قبل الوزارة.

وأضافت هناء شهاب وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن القافلة يتم تنظيمها بالتعاون مع التربية والتعليم، والشباب والرياضة ، والأوقاف ،لتقديم خدمات تعليمية متميزة للطلاب وطالبات الثانوية العامة، وتتكون القافلة من 12عضواً من مقدمى البرامج التعليمية، مؤكدة أن القافلة  تقدم الخدمات التعليمية للطلاب على يومين .

وقال محمد خليل مسئول القافلة مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة، إن القافلة التي شهدها مركز التطوير هي القافلة الثانية هذا العام ، وللعام السادسة على التوالي ، لتقديم خدمات تعليمية متميزة ، مؤكداً أن مديرية الشباب والرياضة طالبت بتنظيم القثافلة الطبية للثانوية العامة، وجاءت استجابة وزارة التربية والتعليم سريعاً ، مشيراً إلى أن القافلة شسهدت اقبالاً كبيراً من الطلاب والطالبات من عدد من قرى ومراكز المحافظة .

1- القوافل التعليمية بكفر الشيخ
 القوافل التعليمية بكفر الشيخ
2- اقبال علبى القوافل التعليمية
اقبال علبى القوافل التعليمية
3- متابعة الطلاب والطالبات
 متابعة الطلاب والطالبات
4- جانب من المشاركين والمشرفين
 جانب من المشاركين والمشرفين
5- اقبال من الطلاب وحرص من المشرفين
اقبال من الطلاب وحرص من المشرفين
6- متابعة الطلاب والطالبات
 متابعة الطلاب والطالبات
7- اشادة بالقافلة التعليمية
 اشادة بالقافلة التعليمية
8- جانب من الطالبات
جانب من الطالبات
9- بعض الطلاب من الحضور
 بعض الطلاب من الحضور
10- جانب من حرص الطالبات على الحضور
 جانب من حرص الطالبات على الحضور

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