video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 04 مايو 2018 07:53 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

صور.. فلسطينية تحمل وقود المظاهرات على عربة "كارو" فى غزة

الجمعة، 04 مايو 2018 06:53 م
صور.. فلسطينية تحمل وقود المظاهرات على عربة "كارو" فى غزة فلسطينية تحمل وقود المظاهرات فى غزة


كتب: محمد الأحمدى
إضافة تعليق

نساء لا تعرف للخوف معنى، تستطيع الواحدة منهن أن تربى جيلا كاملا على مواجهة الاحتلال الإسرائيلى، يرضعن أولادهن حليب المقاومة من أجل فلسطين الصامدة، ويدربهن على الشجاعة وهزيمة الخوف من الموت وحب الشهادة من أجل الوطن.

صورة نشرتها وسائل الإعلام الفلسطينية اليوم الجمعة، تظهر امرأة تقود عربة "كارو" برفقة ابنها تحمل إطارات السيارات إلى الحدود الشرقية لقطاع غزة لإشعالها فى جمعة "عمال فلسطين" على حدود غزة والأراضى المحتلة ضد رصاص الاحتلال الإسرائيلى بحق المتظاهرين السلميين.

امرأة فلسطينية
امرأة فلسطينية

صورة تؤكد فى الأذهان أن نساء فلسطين  يولدن جبالا شامخات، يحملن هم قضية الوطن حمل ثقيل تنأى عن حمله الجبال، ومع ذلك تكبر المرأة الفلسطينية على أنّ فلسطين قضية وجود حتى الممات.

وقالت مصادر فلسطينية إن اختيار اسم "جمعة عمال فلسطين" يحمل رسالة وفاء وتقدير لشريحة العمال، الذين ضحوا ولا زالوا فى سبيل كرامة العيش بدولة مستقلة كباقى شعوب الأرض.

جانب من سير المرأة
جانب من قيادة المرأة الفلسطينية للعربة

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مئات المصابين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى "جمعة عمال فلسطين"

الفلسطينيون يتوافدون على حدود غزة للمشاركة فى جمعة "عمال فلسطين"

فلسطين

اخبار فلسطين

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم

جمعه عمال فلسطين




لا تفوتك
تعرف على خطة الأوقاف لاستقبال شهر رمضان × 7 معلومات

تعرف على خطة الأوقاف لاستقبال شهر رمضان × 7 معلومات

اعترافات مثيرة لعصابة الشروق: "السكان ساعدونا على سرقتهم"

اعترافات مثيرة لعصابة الشروق: "السكان ساعدونا على سرقتهم"

تركى آل الشيخ: صلاح لاعب عظيم رفع رؤوسنا..وأتمنى ألا يلعب ضدنا بكأس العالم

تركى آل الشيخ: صلاح لاعب عظيم رفع رؤوسنا..وأتمنى ألا يلعب ضدنا بكأس العالم

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

الاجتماع الثامن عشر للجنة سد النهضة ينطلق السبت فى أديس أبابا.. وزير الرى يغادر القاهرة غدا متجها إلى إثيوبيا.. واجتماع تساعى فى النصف الثانى من مايو.. ومصر تسعى لتأكيد الاتفاق زعماء الدول الثلاث

الاجتماع الثامن عشر للجنة سد النهضة ينطلق السبت فى أديس أبابا.. وزير الرى يغادر القاهرة غدا متجها إلى إثيوبيا.. واجتماع تساعى فى النصف الثانى من مايو.. ومصر تسعى لتأكيد الاتفاق زعماء الدول الثلاث

ما لا تعرفه عن "تعريب المناهج".. النظام الجديد يدمج المصطلحات العلمية بمنهج الإنجليزية من رياض الأطفال.. الطلبة سيدرسون الرياضيات والعلوم بالإنجليزية من الإعدادية.. وخبير تعليم: سيحل مشاكل تشوه التعليم السابقة

ما لا تعرفه عن "تعريب المناهج".. النظام الجديد يدمج المصطلحات العلمية بمنهج الإنجليزية من رياض الأطفال.. الطلبة سيدرسون الرياضيات والعلوم بالإنجليزية من الإعدادية.. وخبير تعليم: سيحل مشاكل تشوه التعليم السابقة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة