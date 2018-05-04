صور.. فلسطينية تحمل وقود المظاهرات على عربة "كارو" فى غزة







كتب: محمد الأحمدى

نساء لا تعرف للخوف معنى، تستطيع الواحدة منهن أن تربى جيلا كاملا على مواجهة الاحتلال الإسرائيلى، يرضعن أولادهن حليب المقاومة من أجل فلسطين الصامدة، ويدربهن على الشجاعة وهزيمة الخوف من الموت وحب الشهادة من أجل الوطن.

صورة نشرتها وسائل الإعلام الفلسطينية اليوم الجمعة، تظهر امرأة تقود عربة "كارو" برفقة ابنها تحمل إطارات السيارات إلى الحدود الشرقية لقطاع غزة لإشعالها فى جمعة "عمال فلسطين" على حدود غزة والأراضى المحتلة ضد رصاص الاحتلال الإسرائيلى بحق المتظاهرين السلميين.



امرأة فلسطينية

صورة تؤكد فى الأذهان أن نساء فلسطين يولدن جبالا شامخات، يحملن هم قضية الوطن حمل ثقيل تنأى عن حمله الجبال، ومع ذلك تكبر المرأة الفلسطينية على أنّ فلسطين قضية وجود حتى الممات.

وقالت مصادر فلسطينية إن اختيار اسم "جمعة عمال فلسطين" يحمل رسالة وفاء وتقدير لشريحة العمال، الذين ضحوا ولا زالوا فى سبيل كرامة العيش بدولة مستقلة كباقى شعوب الأرض.