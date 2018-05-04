صور.. سكرتير عام مساعد الإسكندرية يتابع استمرار أعمال تطوير الطريق الزراعى







الإسكندرية - جاكلين منير

أكد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية،على ضرورة الإسراع في رفع كفاءة وأعمال التطوير التي تتم بالمداخل والطرق الرئيسيّة والفرعية بالمحافظة من أعمال نظافة وترميم ورصف وإنارة الطرق وغيرها،وذلك فى إطار استعدادات المحافطة لاستقبال شهر رمضان الكريم،وكذا قدوم موسم الصيف واستقبال الملايين من زائري الثغر .

ووجه اللواء أحمد بسيوني سكرتير عام المساعد، باستمرار متابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة مدخل الإسكندرية الزراعى من منطقة أبيس حتى منطقة محرم بك ،أحد المداخل الرئيسيّة بالمحافظة والذي يربطها بعدة محافظات أخرى،وذلك للوقوف على كافة أعمال التطوير التى يتم تنفيذها بالطريق من أعمال رفع كفاءة الأرصفة وتحسين الإضاءة والدهانات ورفع المخلفات من على جانبى الطريق وزيادة المساحة الخضراء بالجزيرة الوسطى،فضلا عن تكثيف أعمال النظافة، وتشجير الجزيرة الوسطى وعمل كافة الترميمات اللازمة بها ، وترميم الأشجار والنخيل ، وعمل حليات بلدورات حول الأشجار المتواجدة على الأرصفة بمدخل الطريق الزراعى .



سكرتير عام مساعد الإسكندرية يتابع أعمال تطوير الطريق الزراعي



سكرتير عام مساعد الإسكندرية يتابع أعمال تطوير الطريق الزراعي



سكرتير عام مساعد الإسكندرية يتابع أعمال تطوير الطريق الزراعي



سكرتير عام مساعد الإسكندرية يتابع أعمال تطوير الطريق الزراعي



سكرتير عام مساعد الإسكندرية يتابع أعمال تطوير الطريق الزراعي



سكرتير عام مساعد الإسكندرية يتابع أعمال تطوير الطريق الزراعي



سكرتير عام مساعد الإسكندرية يتابع أعمال تطوير الطريق الزراعي



سكرتير عام مساعد الإسكندرية يتابع أعمال تطوير الطريق الزراعي



سكرتير عام مساعد الإسكندرية يتابع أعمال تطوير الطريق الزراعي