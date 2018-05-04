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صور.. سكرتير عام المنوفية يتفقد المدفن الصحى بالسادات

الجمعة، 04 مايو 2018 03:06 م
صور.. سكرتير عام المنوفية يتفقد المدفن الصحى بالسادات سكرتير عام المنوفية يتفقد المدفن الصحي بالسادات


المنوفية _ محمد فتحى
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تفقد  الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية، المدفن الصحي بالسادات ، للاطمئنان علي إنتظام سير العمل وفق الجدول الزمني الموضوع لنقل مخلفات مقلب أبو خريطة ، واستقبال ودفن النفايات وفق الطرق الصحية المتبعة للحد من انتشار الروائح الكريهة .

وأعلن السكرتير العام فى بيان له، أن إجمالي ما تم نقله من مخلفات مقلب أبو خريطة منذ منتصف شهر إبريل 2018 ودفنه بالمدفن الصحي بمدينة السادات بلغ 91 ألف طن بإجمالي 1666 نقلة منذ بداية العمل وحتي الأن ، مضيفاً أمس الخميس الموافق 3 مايو شهد أعلي معدل لنقل المخلفات منذ بدء العمل حيث بلغ إجمالي ما تم نقله أمس فقط  7320 طن بمعدل 130 نقلة ، مؤكدا علي أن العمل يجري علي قدم وساق للإنتهاء من نقل المخلفات ودفنها وفق الجدول الزمني والخطة الموضوعة .

كما وجه السكرتير العام القائمين علي العمل بالمدفن الصحي بضرورة إتباع كافة التعليمات والإرشادات الخاصة بإستقبال النفايات والإلتزام بالطرق الصحية في عمليات دفن المخلفات وتغطية سيارت النقل لمنع وقوع المخلفات خاصة في ظل الظروف الجوية السيئة ونشاط حركة الرياح .

تأتي هذه الجولة المفاجئة في إطار توجيهات اللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية بضرورة متابعة سير العمل في المدفن وفق الطرق العلمية والصحية لضمان الإستفادة من هذه الموارد المهدرة بما يكفل عملية التنمية المستدامة والقضاء علي المقالب العشوائية .

سكرتير عام المنوفية يتفقد المدفن الصحي بالسادات (1)
سكرتير عام المنوفية يتفقد المدفن الصحي بالسادات 
سكرتير عام المنوفية يتفقد المدفن الصحي بالسادات (2)
سكرتير عام المنوفية يتفقد المدفن الصحي بالسادات 
سكرتير عام المنوفية يتفقد المدفن الصحي بالسادات (3)
سكرتير عام المنوفية يتفقد المدفن الصحي بالسادات 

 


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