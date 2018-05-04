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صور.. رياح وعواصف شديدة محملة بالغبار والأتربة تضرب شمال سيناء

الجمعة، 04 مايو 2018 04:28 م
صور.. رياح وعواصف شديدة محملة بالغبار والأتربة تضرب شمال سيناء رياح وعواصف شديدة محملة بالغبار والأتربة


شمال سيناء – محمد الحر
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ضربت عاصفة ترابية ورياح شديدة محملة بالأتربة والرمال، محافظة شمال سيناء اليوم الجمعة، أدت إلى حالة من الارتباك فى حركة السير وخاصة على الطريق الدولى الساحلى العريش - القنطرة .

 

وأدت العواصف والرياح الشديدة إلى زحف الرمال الناعمة على الطرق وحدثت إغلاقات جزئية على طريق العريش الدولى بمناطق السادات والنجاح وأم عقبة، وجارى رفعها بواسطة معدات مركز مدينة بئر العبد غربى المحافظة.

 

 وناشدت إدارة المرور بشمال سيناء الساقين بتوخى الحذر وتخفيض السرعة على الطرق الرئيسية والدولية والفرعية تجنبا لوقوع حوادث، وخسائر فى الأرواح .

 

وتسببت العاصفة الترابية فى انقطاع التيار الكهربى فى عدد من الأحياء والمناطق على مستوى المحافظة، كما أثرت على الحركة التجارية، بالأسواق نظرا للأتربة الناعمة التى تصاحب العواصف والرياح المحملة بالغبار الخانق.

 

 ورفعت المحافظة درجة الاستعداد، حيث تواصل غرفة العمليات الرئيسية فى الديوان العام للمحافظة متابعتها المستمرة للظروف الجوية مع غرف العمليات الفرعية فى مجالس المدن والمديريات المعنية ، لمتابعة الظروف الجوية.

 

 وقال عبد العال البدرى سكرتير عام المحافظة إن غرفة العمليات الرئيسية لم تتلق أى شكاوى جراء الأحوال الجوية حتى الآن،بينما تواصل غرفة العمليات الرئيسية انعقادها على مدار الساعة بالتنسيق مع الغرف الفرعية بمجالس مدن المحافظة لمتابعة التقلبات الجوية والعواصف الترابية والرياح.

 

 

رياح وعواصف شديدة محملة بالغبار والأتربة (1)
رياح وعواصف شديدة محملة بالغبار والأتربة 
رياح وعواصف شديدة محملة بالغبار والأتربة (2)
رياح وعواصف شديدة محملة بالغبار والأتربة 
رياح وعواصف شديدة محملة بالغبار والأتربة (3)
رياح وعواصف شديدة محملة بالغبار والأتربة
رياح وعواصف شديدة محملة بالغبار والأتربة (4)
رياح وعواصف شديدة محملة بالغبار والأتربة 
رياح وعواصف شديدة محملة بالغبار والأتربة (5)
رياح وعواصف شديدة محملة بالغبار والأتربة

 

 


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