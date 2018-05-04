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صور.. رئيس أبو رديس بجنوب سيناء يزيل التعديات على أملاك الدولة

الجمعة، 04 مايو 2018 06:26 م
صور.. رئيس أبو رديس بجنوب سيناء يزيل التعديات على أملاك الدولة


جنوب سيناء – فايزة مرسال
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قام أحمد عبد العظيم، رئيس مركز ومدينة أبو رديس، بإزلة مبان وتعديات على مساحة 500 متر بحى السلام فى المهد، واتخذ الإجراءات القانونية ضد المتعدى تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بضرورة التصدى لأى مخالف تسول له نفسه التعدى على أملاك الدولة.

 

جاء ذلك أثناء تفقد رئيس المدينة الدورى واليومى على مدار الساعة لأحياء وشوراع المدينة، للاطمئنان على أحوال المواطنين والتعامل مع أى طارئ محتمل، ولاحظ رئيس المدينة وجود مجموعة كبيرة من البنائين والعمال يقومون ببناء منزل وسور على قطعة أرض تبلغ 500 متر مربع تقريبا بحى السلام، فتوجه رئيس المدينة وطالب الترخيص الخاص ببناء تلك القطعة، فتبين عدم وجود ترخيص وأن ذلك تعد على أملاك الدول، فقام رئيس المدينة على الفور بالاتصال بنائبه ومديرى الإدارة الهندسية والأملاك لسرعة الحضور لإزالة هذا التعدى المخالف.

 

كما قام رئيس المدينة بالاتصال برئيس مباحث قسم شرطة أبو رديس لاتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المتعدى، ولم يغادر رئيس المدينة الموقع إلا بعد أن أعاد قطعة الأرض إلى ما كانت عليه قبل التعدى.

أحمد عبد العظيم رئيس مدينة أبو دريس أثناء إزلة المبانى
أحمد عبد العظيم رئيس مدينة أبو دريس أثناء إزلة المبانى

 

العمال أثناء البناء المنزل
العمال أثناء البناء المنزل

 

رئيس المدنية يزيل الطوب
رئيس المدنية يزيل الطوب

 

أثناء إزالة المبانى
أثناء إزالة المبانى

 

 


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