صور.. حملة "وطهر بيتى" بدمياط تضم 40 متطوعا وتنظف 25 مسجدا بدمياط

دمياط-معتز الشربينى

دشن الدكتور أحمد البرش استاذ الشريعة الإسلامية، حملة "وطهر بيتى" لتنظيف المساجد بدمياط، والتى ضمت عشرات المتطوعين والمتطوعات من مختلف الأعمار للمشاركة فى هذه الحملة.

قال الدكتور أحمد البرش لـ"اليوم السابع" إن هذه الحملة جاءت تلبية لقول الله تعالى "وطهر بيتى" وهى حملة مجانية وتهدف إلى تنظيف وتطهير بيوت الله، مشيرا إلى أن فكرة الحملة جاءت من منطلق عدم مقدرة وزارة الأوقاف ممثلة فى مديرية أوقاف دمياط على توفير عمالة كافية فى كافة المساجد، كما أن الحملة تهدف إلى توعية المصلين بأهمية الحفاظ على نظافة المسجد ودورة المياه.

وأكد البرش أنه تبرع بسيارة ربع نقل مجهزة بالمكانس والأدوات اللازمة لأعمال التنظيف، مضيفا أن الحملة ضمت 40 متطوعا ومتطوعة ولها فروع فى دمياط ورأس البر ودمياط الجديدة، وجارى تدشين فرع فى مدينة الزقازيق، إضافة إلى تجهيز فرع جديد وهو فرع تنظيف القبور والشوارع والمؤدية إليها، مشيرا إلى أن الحملة لا تقبل التبرعات.

وأضاف البرش أن الحملة قامت بتنظيف 25 مسجدا فى دمياط ودمياط الجديدة ورأس البر خلال شهرين وجارى تكثيف العمل قبل حلول شهر رمضان الكريم.

ووجه البرش نداء إلى المصلين فى كل المساجد بالتعاون مع الحملة بهدف جعل بيوت الله دائما نظيفة، مضيفا أننا على أبواب شهر رمضان المبارك وفصل الصيف ولابد من الحفاظ على المساجد نظيفة ومستنكرا حالة الإهمال التى يوجد عليها بعض المساجد وخاصة المحاطة بالورش الصناعية.



الدكتور احمد البرش



فريق المتطوعات



تنظيف المسجد



تنظيف دورات المياه



جانب من حملة التنظيف