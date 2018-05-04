صور.. حملة نظافة عامة بأسوان بعد تداعيات العاصفة الترابية







أسوان – عبد الله صلاح

أطلق اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، حملة نظافة وتجميل عامة، تحت شعار "النظافة مسئولية الجميع"، داخل دور العبادة وفى الشوارع المحيطة بها والتى تضمنت التوعية بمخاطر الإدمان والمخدرات، استكمالاً لسلسلة الحملات التى دشنها محافظ أسوان منذ شهر ولاقت استجابة شعبية واسعة.

بدأت من حملة " تنظيف وتجميل من بيتك للشارع "، وستستمر الحملة الحالية على مدار الأسبوع القادم عقب تعرض المحافظة لعواصف ترابية الأسبوع المنقضى وذلك من داخل البيت والمسجد والكنيسة ومركز الشباب والنادى والمدرسة وقصور وبيوت الثقافة إلى الشوارع المحيطة بها على أن يسبقها من الآن وحتى الأحد القادم تكثيف أعمال النظافة من مجالس المدن فى الشوارع والميادين الرئيسية وخاصة الكنس ورفع القمامة والمخلفات أولاً بأول.

أكد اللواء مجدى حجازى، أن هذا المشهد يؤكد على مدى التلاحم والتماسك بين كافة أطياف المجتمع الأسوانى من خلال المشاركة الواسعة والفعالة من مختلف الأعمار والفئات بالمدن والقرى والنجوع ، لافتاً إلى أنه تم إعطاء توجيهات لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف أعمال النظافة العامة فى الشوارع والميادين الرئيسية بجانب الإستمرار فى أعمال مبادرة النظافة العامة والتجميل حول مصرف السيل والتى تضافرت فيها جهود المواطنين المقيمين على جانبى المصرف بدعم من إمكانيات ومعدات مجلس المدينة والهيئات الشركات.

وأشار مجدى حجازى، إلى أن الحملة ستبدأ من الأحد فى الكنائس والشوارع المحيطة بها وأيضاً المدارس التى أنتهت فيها إمتحانات نهاية العام الدراسى، وبالتكاتف مع المجتمع المحيط بها ، علاوة على أمتدادها إلى مراكز الشباب والأندية الرياضية وقصور وبيوت الثقافة.

وأشاد حجازى، بالرقى الحضارى لأهالى أسوان الذين كانوا على قلب رجل واحد، ليعكس ذلك مدى التحضر الذى يتمتع به أبناء المحافظة، والذين أعطوا الدروس والعبر فى خدمة مجتمعهم.



جهود الأهالى فى النظافة



تركيب لافتات إرشاد



الأطفال يشاركون فى الحملة



دهان الأرصفة



الأطفال يشاركون فى الحملة



جانب من حملة النظافة