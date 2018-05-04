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الجمعة، 04 مايو 2018 04:21 م
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صور .. توقيع اتفاقية تبادل طلابى بين جامعة أسوان و جامعة روبيرا الإسبانية

الجمعة، 04 مايو 2018 03:53 م
صور .. توقيع اتفاقية تبادل طلابى بين جامعة أسوان و جامعة روبيرا الإسبانية جانب من توقيع اتفاقية تبادل طلابي بين جامعة أسوان و جامعة روبيرا الإسبانية


أسوان – صلاح المسن
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وقع الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، علي اتفاقية تعاون مع نظيره الإسباني خوسيت فيرري رئيس جامعة روبيرا اي برخيلي الإسبانية، التي تقع في مدينة ترراجونا شمال دولة إسبانيا، وبحضور مار جوتيرز كولون نائب رئيس الجامعة للعلاقات الدوليةو التى تنص على بادل طلابي بين الجامعتين .
 
وحضر توقيع اتفاقية التعاون بين جامعة أسوان وروبيرا الإسبانية، الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس جامعة أسوان للدراسات العليا والبحوث، والدكتور حازم الجمل منسق قسم اللغة الإسبانية كلية ألسن جامعة أسوان.
 
ومن جهته أعلن الدكتور أحمد غلاب فى بيان صحفى، إن الاتفاقية تتضمن التعاون المثمر بين الجامعتين في جميع المجالات العلمية، المناظرة بين الطرفين في إصدار مجلة علمية لنشر الأبحاث العلمية من الباحثين باللغة الإنجليزية، والعمل علي تنظيم   مؤتمرات علمية مشتركة بين الطرفين، كما تضمنت الاتفاقية التبادل الطلابي في مراحل الليسانس والدراسات العليا والماجستير والدكتوراه، وتبادل أعضاء هيئة التدريس .
 
 وأكد الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، علي انه تم منح جامعة أسوان منحة علمية في مجال الهندسة، لما بعد الابحاث للدارسين، و انهم يسعون جاهدين علي أن تبدأ التؤامة بين الجامعتين مع بداية العام الجامعي الجديد 2019/2018.
 
 
صور تذكارية
صور تذكارية

رئيس جامعة أسوان يوقع اتفاقية تعاون بين جامعة أسوان وروبيرا الإسبانية
رئيس جامعة أسوان يوقع اتفاقية تعاون بين جامعة أسوان وروبيرا الإسبانية

تكريم
تكريم

جانب من تكريم الجامعة الاسبانية لرئيس جامعة أسوان
جانب من تكريم الجامعة الاسبانية لرئيس جامعة أسوان

توقيع اتفاقية تبادل طلابي بين جامعة أسوان و جامعة روبيرا الإسبانية
توقيع اتفاقية تبادل طلابي بين جامعة أسوان و جامعة روبيرا الإسبانية

تقديم درع جامعة أسوان لرئيس جامعة روبيرا الإسبانية
تقديم درع جامعة أسوان لرئيس جامعة روبيرا الإسبانية

 


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