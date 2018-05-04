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صور.. "الشباب والرياضة" بجنوب سيناء: مراكز الشباب أنهيت خطة شهر رمضان

الجمعة، 04 مايو 2018 06:00 ص
صور.. "الشباب والرياضة" بجنوب سيناء: مراكز الشباب أنهيت خطة شهر رمضان


جنوب سيناء – فايزة مرسال
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قال محمد فتحى مدير عام مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، إن مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة انتهت من إعداد خطة للأنشطة خلال شهر رمضان المبارك، بجميع 26 مركز شباب بالإدارات مدن المحافظة، تضمنت أنشطة الشباب والثقافة والبرلمان والندوات الدينية والطلائع والمرأة.

وأوضح محمد فتحى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن الخطة تضمنت فى مجال الشباب تنفيذ دورات رمضانية على مستوى خليج العقبة وخليج السويس على مستوى الإدارات فى مجال الرياضى تشمل كرة قدم خماسى وطائرة وتنس طاولة فى مجال الندوات الثقافية لجميع المرحل العمرية ومجال الندوات الدينية يتم تنفيذ مسابقات دينية (فى القرآن، وتفسير قران وأحاديث(.

وأضاف فتحى أنه يتم تنفيذ دورى أحياء شعبية بجميع مراكز الشباب والأختام الدورى بمدينة طور سيناء بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ونواب البرلمان.

ومن جانبه قال أشرف همام مدير إدارة التعليم المدنى بمديرية الشباب والرياضة تم عمل خطة للقاءات الرمضانية على مدار شهر رمضان منها عمل ندوات تثقيفية ومسابقات دينية ودورة تدريبية للمرأة لإعداد كوادر نسائية لخوض الانتخابات المحلية المقبلة.

من جانبه قال خالد مصباح مدير مركز شباب طور سيناء إن مجلس الإدارة أنهى تنفيذ خطة للأنشطة خلال شهر رمضان وتتضمن ندوات ثقافية ودينية ومسابقات ثقافية ودورى كرة قدم خماسى وطائر وتنس طاولة لشباب والفتيات.

 

محمد فتحى مدير عام مديرية الشباب والرياضة واحمد عبد العزيز وكيل الشباب اثناء تفقد المراكز الشباب
محمد فتحى مدير عام مديرية الشباب والرياضة واحمد عبد العزيز وكيل الشباب اثناء تفقد المراكز الشباب

 

معلب كرة القدم
معلب كرة القدم

 

فريق كرة القدم
فريق كرة القدم

 

ندوات تثقيفية بمراكز الشباب
ندوات تثقيفية بمراكز الشباب

 

 

 

 

 


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