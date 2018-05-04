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صور.. الانتهاء من أعمال النظافة بمحيط مسجد سيدى عبد الرحيم القنائى

الجمعة، 04 مايو 2018 01:09 م
صور.. الانتهاء من أعمال النظافة بمحيط مسجد سيدى عبد الرحيم القنائى جانب من حملة النظافة


قنا - وائل محمد
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شهد مسجد سيدى عبد الرحيم القنائى ، استمرار أعمال النظافة فى محيط  المسجد، وذلك لليوم الرابع التوالى بعد رفع الباعة الجائلين والخيام والساحات التى كانت موجودة تزامنا مع احتفلات مولد القنائى.

 

وواصل عمال النظافة أعمال رفع المخلفات والقمامة من محيط المسجد والحديقة العامة والتى شهدت إقبال عليها من قبل الزائرين ورواد القطب الصوفى سيدى عبد الرحيم القنائي.


فيما شهد اليوم الجمعة إقبال كبير من المواطنين لأداء الصلاة، مع انتشار المدائح والطرق الصوفية التى اجتمعت فى حلقات منفصلة بجوار المقام لترديد الأذكار.


 

رفع الباعة الجائلين وأعمال النظافة فى محيط مسجد سيدى عبد الرحيم القنائي (1)
رفع الباعة الجائلين وأعمال النظافة فى محيط مسجد سيدى عبد الرحيم القنائي
رفع الباعة الجائلين وأعمال النظافة فى محيط مسجد سيدى عبد الرحيم القنائي (2)
رفع الباعة الجائلين وأعمال النظافة فى محيط مسجد سيدى عبد الرحيم القنائي 
رفع الباعة الجائلين وأعمال النظافة فى محيط مسجد سيدى عبد الرحيم القنائي (3)
رفع الباعة الجائلين وأعمال النظافة فى محيط مسجد سيدى عبد الرحيم القنائي 
رفع الباعة الجائلين وأعمال النظافة فى محيط مسجد سيدى عبد الرحيم القنائي (4)
رفع الباعة الجائلين وأعمال النظافة فى محيط مسجد سيدى عبد الرحيم القنائي 

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مولد سيدى عبد الرحيم القنائى

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