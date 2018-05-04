صور.. الأسواق العشوائية تغزو شوارع دمياط.. والمحافظ: تخصيص أرض لإقامة سوق

دمياط-معتز الشربينى

تعددت شكوى أهالى مدينة دمياط من انتشار الإشغالات والأسواق العشوائية بمختلف الشوارع وخاصة الشوارع الرئيسية وطالب الأهالى بإزالة الأسواق العشوائية وإزالة الإشغالات التى سيطرت على اغلب الطرق والأرصفة وتخصيص مكان لتجميع هؤلاء الباعة

"اليوم السابع" استمع إلى شكوى الأهالى الذين يتضررون من انتشار الأسواق العشوائية.. فيقول يحيى النجار موظف بالمعاش إن الإشغالات بمدينة دمياط فاقت كل تصور بعد أن سيطرت على أغلب الشوارع، مضيفا أن هناك معارض السيارات هى الأخرى احتلت الرصيف ونهر الشارع بخلاف وإشغالات المقاهى وقيام أصحاب المحلات بوضع براميل وحوامل إعاقة أمام محلاتهم لإعاقة وقوف السيارات فى أماكن الانتظار وانتشار الأسواق العشوائية.

من جانبه قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط لـ"اليوم السابع" إنه أصدر قرار تخصيص قطعة أرض من أملاك الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط بمساحة ( 23س 13 ط 3 ف )، وذلك لاستغلالها بمعرفة الوحدة المحلية لإقامة سوق مجمعة مطور تضم الأسواق العشوائية وسوق الجمعة، حيث تقع قطعة الأرض خلف الدفاع المدنى بناحية شطا، وذلك تنفيذا للقرار رقم 231 لسنة 2018.

وأضاف أنه كلف الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط بشن حملات مكثفة لإزالة هذه الأسواق قبل حلول شهر رمضان الكريم.



الاسواق العشوائية



الاشغالات