صور.. استمرار الحملات الرقابية للمرور على المجازر وثلاجات اللحوم بسوهاج

صور.. استمرار الحملات الرقابية للمرور على المجازر وثلاجات اللحوم بسوهاجالجمعة، 04 مايو 2018 03:17 م
استمرار الحملات الرقابية على المجازر بسوهاج
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أكد الدكتور أيمن عبد المنعم ، محافظ سوهاج ، على استمرار الحملات الرقابية التى تقوم بها مديرية الطب البيطري بالمحافظة للمرور على المجازر والمحلات التجارية وثلاجات اللحوم، حيث يقوم أطباء إدارة المجازر بالمديرية بالمرور على المجازر بأنحاء المحافظة لمتابعة أعمال الذبح، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات المقررة واستخدام الأختام الجديدة حفاظا على صحة المواطنين.
وأوضح الدكتور محمد أبو ضيف ، مدير عام الطب البيطري، بقيام حملة باشراف الدكتور أحمد حمدى مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، والدكتور على فراج و الدكتورة نشوى عبد المعين لمتابعة العمل بمجازر جرجا والبلينا وعدد من المحلات التجارية، للتأكد من حسن سير العمل وانتظامه حفاظا على الصحة العامة وسلامة وصحة المواطنين.
وأضاف " أبو ضيف "، أن تلك الحملات ضمن خطة الإدارة لمتابعة أعمال الذبيح، واستخدام الأختام الجديدة (البصمة) بجميع مجازر المحافظة، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، بتشديد الرقابة الصحية على المحلات التى تبيع اللحوم والمجازر وثلاجات اللحوم مع اقتراب شهر رمضان المعظم .
المجازر
المجازر
المجازر
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