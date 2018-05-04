صور.. ارتفاع عدد المصابين بقنابل الاحتلال لـ431 شخصا بجمعة "عمال فلسطين"الجمعة، 04 مايو 2018 07:36 م
الإصابات فى غزه
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أصيب العشرات من المواطنين الفلسطنيين، بالرصاص الحى وبالاختناق فى الجمعة السادسة من مسيرات العودة التى أطلق عليها اسم مسيرة "عمال فلسطين".
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن أجمالى اعتداءات الاحتلال الإسرائيلى على المسيرات السلمية شرق حدود قطاع غزة بلغت 431 إصابة بجراح مختلفة وبالاختناق بالغاز.
شاب مصاب بالغاز
فتاة مشاركة في التظاهر
قنابل الاحتلال تتساقط علي الفلسطنيين
مصابين غزة
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