صور.. "أنا أصوت لتحسين حياتى" شعار الانتخابات البلدية فى تونس

صور.. "أنا أصوت لتحسين حياتى" شعار الانتخابات البلدية فى تونسالجمعة، 04 مايو 2018 06:08 م
شعار الانتخابات فى تونس
إضافة تعليق
تستعد تونس لجراء انتخابات بلدية بداية الأسبوع الحالى، وسط إجراءات أمنية مشددة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.
ونشرت الوكالة صورا، لاستعدادات الهيئة الوطنية للانتخابات، والتى اتخذت شعار " أنا أصوت لتحسين حياتي"، وبحثت إجراءات التأمين مع الحكومة التونسية.
من ناحية آخرى بحث الرئيس التونسى الباجى قايد السبسي، اليوم الجمعة، مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد آخر استعدادات أجهزة الدولة لتأمين حسن سير الانتخابات البلدية.
كما تم خلال اللقاء استعراض الوضع العام بالبلاد، وتعقد الانتخابات البلدية التونسية بعد غد الأحد الموافق السادس من مايو الجاري.
انتخابات تونس
الحث علي التصويت
شعار الانتخابات في الشوارع
شعارات الانتخابات في تونس
هيئة الانتخابات التونسية
إضافة تعليق
الاجتماع الثامن عشر للجنة سد النهضة ينطلق السبت فى أديس أبابا.. وزير الرى يغادر القاهرة غدا متجها إلى إثيوبيا.. واجتماع تساعى فى النصف الثانى من مايو.. ومصر تسعى لتأكيد الاتفاق زعماء الدول الثلاث
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة