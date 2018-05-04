video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 04 مايو 2018 06:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

صور.. "أنا أصوت لتحسين حياتى" شعار الانتخابات البلدية فى تونس

الجمعة، 04 مايو 2018 06:08 م
صور.. "أنا أصوت لتحسين حياتى" شعار الانتخابات البلدية فى تونس شعار الانتخابات فى تونس


كتب عبد الوهاب الجندى
إضافة تعليق

تستعد تونس لجراء انتخابات بلدية بداية الأسبوع الحالى، وسط إجراءات أمنية مشددة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

ونشرت الوكالة صورا، لاستعدادات الهيئة الوطنية للانتخابات، والتى اتخذت شعار " أنا أصوت لتحسين حياتي"، وبحثت إجراءات التأمين مع الحكومة التونسية.

من ناحية آخرى بحث الرئيس التونسى الباجى قايد السبسي، اليوم الجمعة، مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد آخر استعدادات أجهزة الدولة لتأمين حسن سير الانتخابات البلدية.

كما تم خلال اللقاء استعراض الوضع العام بالبلاد، وتعقد الانتخابات البلدية التونسية بعد غد الأحد الموافق السادس من مايو الجاري.

 

انتخابات تونس
انتخابات تونس
الحث علي التصويت
الحث علي التصويت
شعار الانتخابات في الشوارع
شعار الانتخابات في الشوارع

 

شعارات الانتخابات في تونس
شعارات الانتخابات في تونس

 

هيئة الانتخابات التونسية
هيئة الانتخابات التونسية

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الرئيس التونسى يبحث مع الحكومة استعدادات تأمين الانتخابات البلدية

حزب الرئيس التونسى يتهم الإخوان بتهديد أعضائه بالقتل والاعتداء على مقاره

تونس

الانتخابات في تونس

اخبار تونس

الانتخابات البلدية في تونس




لا تفوتك
تعرف على خطة الأوقاف لاستقبال شهر رمضان × 7 معلومات

تعرف على خطة الأوقاف لاستقبال شهر رمضان × 7 معلومات

اعترافات مثيرة لعصابة الشروق: "السكان ساعدونا على سرقتهم"

اعترافات مثيرة لعصابة الشروق: "السكان ساعدونا على سرقتهم"

تركى آل الشيخ: صلاح لاعب عظيم رفع رؤوسنا..وأتمنى ألا يلعب ضدنا بكأس العالم

تركى آل الشيخ: صلاح لاعب عظيم رفع رؤوسنا..وأتمنى ألا يلعب ضدنا بكأس العالم

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

الاجتماع الثامن عشر للجنة سد النهضة ينطلق السبت فى أديس أبابا.. وزير الرى يغادر القاهرة غدا متجها إلى إثيوبيا.. واجتماع تساعى فى النصف الثانى من مايو.. ومصر تسعى لتأكيد الاتفاق زعماء الدول الثلاث

الاجتماع الثامن عشر للجنة سد النهضة ينطلق السبت فى أديس أبابا.. وزير الرى يغادر القاهرة غدا متجها إلى إثيوبيا.. واجتماع تساعى فى النصف الثانى من مايو.. ومصر تسعى لتأكيد الاتفاق زعماء الدول الثلاث

ما لا تعرفه عن "تعريب المناهج".. النظام الجديد يدمج المصطلحات العلمية بمنهج الإنجليزية من رياض الأطفال.. الطلبة سيدرسون الرياضيات والعلوم بالإنجليزية من الإعدادية.. وخبير تعليم: سيحل مشاكل تشوه التعليم السابقة

ما لا تعرفه عن "تعريب المناهج".. النظام الجديد يدمج المصطلحات العلمية بمنهج الإنجليزية من رياض الأطفال.. الطلبة سيدرسون الرياضيات والعلوم بالإنجليزية من الإعدادية.. وخبير تعليم: سيحل مشاكل تشوه التعليم السابقة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة