صور.. "أنا أصوت لتحسين حياتى" شعار الانتخابات البلدية فى تونس







كتب عبد الوهاب الجندى

تستعد تونس لجراء انتخابات بلدية بداية الأسبوع الحالى، وسط إجراءات أمنية مشددة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

ونشرت الوكالة صورا، لاستعدادات الهيئة الوطنية للانتخابات، والتى اتخذت شعار " أنا أصوت لتحسين حياتي"، وبحثت إجراءات التأمين مع الحكومة التونسية.

من ناحية آخرى بحث الرئيس التونسى الباجى قايد السبسي، اليوم الجمعة، مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد آخر استعدادات أجهزة الدولة لتأمين حسن سير الانتخابات البلدية.

كما تم خلال اللقاء استعراض الوضع العام بالبلاد، وتعقد الانتخابات البلدية التونسية بعد غد الأحد الموافق السادس من مايو الجاري.



انتخابات تونس



الحث علي التصويت



شعار الانتخابات في الشوارع



شعارات الانتخابات في تونس