video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 04 مايو 2018 10:02 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. أسرة سوهاجية تستغيث:"بيتنا هيقع..وبنتمنى نعيش زى البنى آدمين"

الجمعة، 04 مايو 2018 09:31 ص
صور.. أسرة سوهاجية تستغيث:"بيتنا هيقع..وبنتمنى نعيش زى البنى آدمين" الزوجة صباح هريدى


سوهاج – عمرو خلف
إضافة تعليق

فى منزل قديم متهالك من الطين على وشك الانهيار بسبب مياه الصرف الصحى، بمركز المنشاة بمحافظة سوهاج، تعيش أسرة فقيرة مكونة من 6 أفراد، تنحصر أحلامها فى ترميم منزلها قبل سقوطه عليهم.

" بتمنى نعيش زى البنى آدمين"، بهذه الكلمات بدأت ربة المنزل رواية مأساة أسرتها لـ"اليوم السابع"، حيث تعيش الأسرة حياة صعبة، قاسية، حيث يعمل الأب "أرزقى" باليومية، ولديه طفل معاق ذهنيا يتقاضى معاش قدره 300 جنيه فقط تمثل كل دخلهم.

الجيران أيضا لم يلتفتوا للمعاناة التى تعيشها تلك الأسرة ليحرروا محاضر ضدهم، بسبب مياه الصرف الصحى، حيث تم تغريمهم ما جعل رب الأسرة فى ورطة حقيقية بالإضافة إلى خوفهم الدائم والمستمر من سقوط المنزل المتهالك فى أى وقت.

"اليوم السابع" التقى بالزوجة صباح هريدى 42 سنة ربة المنزل والتى قالت:"عندى 4 أبناء منهم طفل معاق ذهنيا ويتقاضى معاش 300 جنيه فقط هى كل مصدر دخلنا.. زوجى راجل أرزقى يعمل باليومية وغير قادر على العمل كثيرا بسبب مرضه..عايشين فى البيت القديم ده مع 5 أسر.. وبسبب عدم وجود صرف صحى بنضطر نطلع مياة الصرف الصحى بنفسنا علشان مفيش فلوس ندفعها لسيارات الكسح" 

وتضيف صباح:" نعيش حياة صعبة وظروفنا المادية تحت الصفر.. كل دخلنا هو معاش الابن المعاق"، مطالبة بصرف معاش تكافل وكرامة لزوجها حتى يتمكن من الإنفاق عليهم فى ظل ظروفهم القهرية، كما ناشدت أهل الخير لترميم مسكنهم وتوفير العلاج لنجلها المعاق وعلاجه على نفقة الدولة. 

للتواصل ت رقم 01119835295

 
2
 

 

3
 

 

4
 

 

5
 

 

6
 

 

7
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. سيدة تعانى من انزلاق غضروفى بسوهاج وتناشد بعلاجها على نفقة الدولة

محافظة سوهاج

سوهاج

اخبار سوهاج

اخبار المحافظات

المنشاة

التضامن الاجتماعى




لا تفوتك
تعرف على خطة الأوقاف لاستقبال شهر رمضان × 7 معلومات

تعرف على خطة الأوقاف لاستقبال شهر رمضان × 7 معلومات

اعترافات مثيرة لعصابة الشروق: "السكان ساعدونا على سرقتهم"

اعترافات مثيرة لعصابة الشروق: "السكان ساعدونا على سرقتهم"

تركى آل الشيخ: صلاح لاعب عظيم رفع رؤوسنا..وأتمنى ألا يلعب ضدنا بكأس العالم

تركى آل الشيخ: صلاح لاعب عظيم رفع رؤوسنا..وأتمنى ألا يلعب ضدنا بكأس العالم

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

الاجتماع الثامن عشر للجنة سد النهضة ينطلق السبت فى أديس أبابا.. وزير الرى يغادر القاهرة غدا متجها إلى إثيوبيا.. واجتماع تساعى فى النصف الثانى من مايو.. ومصر تسعى لتأكيد الاتفاق زعماء الدول الثلاث

الاجتماع الثامن عشر للجنة سد النهضة ينطلق السبت فى أديس أبابا.. وزير الرى يغادر القاهرة غدا متجها إلى إثيوبيا.. واجتماع تساعى فى النصف الثانى من مايو.. ومصر تسعى لتأكيد الاتفاق زعماء الدول الثلاث

ما لا تعرفه عن "تعريب المناهج".. النظام الجديد يدمج المصطلحات العلمية بمنهج الإنجليزية من رياض الأطفال.. الطلبة سيدرسون الرياضيات والعلوم بالإنجليزية من الإعدادية.. وخبير تعليم: سيحل مشاكل تشوه التعليم السابقة

ما لا تعرفه عن "تعريب المناهج".. النظام الجديد يدمج المصطلحات العلمية بمنهج الإنجليزية من رياض الأطفال.. الطلبة سيدرسون الرياضيات والعلوم بالإنجليزية من الإعدادية.. وخبير تعليم: سيحل مشاكل تشوه التعليم السابقة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة