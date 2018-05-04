صور.. أسرة سوهاجية تستغيث:"بيتنا هيقع..وبنتمنى نعيش زى البنى آدمين"







سوهاج – عمرو خلف

فى منزل قديم متهالك من الطين على وشك الانهيار بسبب مياه الصرف الصحى، بمركز المنشاة بمحافظة سوهاج، تعيش أسرة فقيرة مكونة من 6 أفراد، تنحصر أحلامها فى ترميم منزلها قبل سقوطه عليهم.

" بتمنى نعيش زى البنى آدمين"، بهذه الكلمات بدأت ربة المنزل رواية مأساة أسرتها لـ"اليوم السابع"، حيث تعيش الأسرة حياة صعبة، قاسية، حيث يعمل الأب "أرزقى" باليومية، ولديه طفل معاق ذهنيا يتقاضى معاش قدره 300 جنيه فقط تمثل كل دخلهم.

الجيران أيضا لم يلتفتوا للمعاناة التى تعيشها تلك الأسرة ليحرروا محاضر ضدهم، بسبب مياه الصرف الصحى، حيث تم تغريمهم ما جعل رب الأسرة فى ورطة حقيقية بالإضافة إلى خوفهم الدائم والمستمر من سقوط المنزل المتهالك فى أى وقت.

"اليوم السابع" التقى بالزوجة صباح هريدى 42 سنة ربة المنزل والتى قالت:"عندى 4 أبناء منهم طفل معاق ذهنيا ويتقاضى معاش 300 جنيه فقط هى كل مصدر دخلنا.. زوجى راجل أرزقى يعمل باليومية وغير قادر على العمل كثيرا بسبب مرضه..عايشين فى البيت القديم ده مع 5 أسر.. وبسبب عدم وجود صرف صحى بنضطر نطلع مياة الصرف الصحى بنفسنا علشان مفيش فلوس ندفعها لسيارات الكسح"

وتضيف صباح:" نعيش حياة صعبة وظروفنا المادية تحت الصفر.. كل دخلنا هو معاش الابن المعاق"، مطالبة بصرف معاش تكافل وكرامة لزوجها حتى يتمكن من الإنفاق عليهم فى ظل ظروفهم القهرية، كما ناشدت أهل الخير لترميم مسكنهم وتوفير العلاج لنجلها المعاق وعلاجه على نفقة الدولة.

للتواصل ت رقم 01119835295























