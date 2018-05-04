"صحة الوادى الجديد": رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات بسبب ارتفاع درجة الحرارة

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أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، رفع درجة الاستعداد القصوى؛ لمواجهة حالات الإجهاد الحراري، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة بالمحافظة، والتي تخطت درجتها العظمى 46 درجة مئوية.

وقالت الدكتورة سيدة مشرف مديرة الشئون الصحية بالوادي الجديد فى بيان لها ، إنه تم وضع خطة تتضمن التنسيق بين المستشفيات ومرفق الإسعاف؛ لاستقبال أي بلاغات لحالات مصابة بالإجهاد الحراري، والتعامل الفوري معها.

وأضافت أنه تم رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات بالمدن والوحدات الصحية القروية بالمحافظة، مشيرة إلى أن الفرق الطبية، من أطباء وطاقم تمريض، مدربة على مواجهة مثل هذه الحالات.