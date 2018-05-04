رئيس الوزراء العراقى: أنهينا معركة مصيرية ضد داعش ونتجه الآن لمعركة الإعمار







بغداد (أ ش أ)

أكد رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى، اليوم الجمعة، أن حكومته تتجه لمعركة الإعمار والاستثمار بعد أن أنهت معركة مصيرية ضد تنظيم "داعش" الإرهابى.

وقال العبادى - فى كلمة ألقاها أمام تجمع عشائرى بمحافظة كربلاء وفقا لقناة "السومرية نيوز" العراقية "إن التضحيات التى قدمها العراقيون فى القتال ضد تنظيم "داعش الإرهابى" محل فخر لكل العراقيين فهم صناع النصر".

وشدد العبادى، على أن المواطن العراقى لا يقبل بالظلم ولا يقبل أن تتسلط عليه عصابات إرهابية وإجرامية.