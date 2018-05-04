حفل أوبرالى عالمى فى معبد الأقصر الفرعونى اليوم







الأقصر - أحمد مرعى

يشهد معبد الأقصر الفرعونى المطل على نهر النيل، شرق مدينة الأقصر، مساء اليوم الجمعة، الحفل الأوبرالى العالمى، الذى يشارك فى إحيائه مجموعة من كبار فنانى الأوبرا العالميين بدول طريق الحرير، والذى تنظمه المؤسسة الإسبانية ONUART، والتى يرأسها ميجيل موراتينوس المبعوث الأوروبى الأسبق لمنطقة الشرق الأوسط، ومؤسسة تحالف الحضارات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة.

ومن المقرر أن يشهد الحفل الذى يقام برعاية وزراء الخارجية والسياحة والثقافة والآثار بمصر، عددا من كبار الشخصيات العامة الدولية، وقالت مصادر فى وزارة السياحة إن الحفل سيذاع على الهواء مباشرة عبر المحطات التليفزيونية داخل 40 دولة حول العالم، ويهدف لتعزيز الحوار المتبادل بين الثقافات باستخدام الموسيقى.