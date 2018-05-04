تونس: تسجيل 2000 مخالفة خلال فترة الدعاية للانتخابات البلدية

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قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فى تونس محمد التليلى المنصرى، إنه تم تسجيل أكثر من 2000 مخالفة خلال فترة الدعاية للانتخابات البلدية التى انطلقت يوم 14 أبريل وتتواصل حتى منتصف ليل الجمعة.

وأوضح المنصرى - فى تصريح اليوم الجمعة - أنه يتم يوميا رفع المخالفات التى تنوعت بين النشاط غير المصرح به، وتعليق اللافتات خارج الأماكن المخصصة لها، كما يتم تسجيلها، معتبرا أن أخطر المخالفات تلك التى قد تقع بدءا من غد السبت يوم الصمت الانتخابي، وبعد غد الأحد يوم الاقتراع، مشيرا إلى أن رصد المخالفات وتسجيلها سيكون أكثر صرامة فى هذين اليومين، وأكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أن عدد المراقبين الذين سيشهدون عمليات فرز أصوات الناخبين فى الانتخابات البلدية المقررة يقارب الـ7000، مشددا على أن عملية فرز أصوات الناخبين ستحظى بالشفافية، أن الفرز سيكون يدويا وإلكترونيا.