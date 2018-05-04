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الجمعة، 04 مايو 2018 02:50 م
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توريد 18.6 ألف طن قمح بشون وصوامع الوادى الجديد

الجمعة، 04 مايو 2018 02:14 م
توريد 18.6 ألف طن قمح بشون وصوامع الوادى الجديد توريد قمح -أرشيفية


الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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أعلن المهندس صلاح السيد وكيل وزارة التموين بمحافظة الوادى الجديد،فى بيان له اليوم الجمعة،توريد 18620 طن قمح لشون المحافظة بمراكزها الإدارية الخمسة بواقع  11474 طن قمح للصوامع و6355 طن لشون البنك الزراعي المصرى و741طن بهنجر مدينة الخارجة.

وأضاف مدير التموين فى بيان له،أنه تم الانتهاء من صرف جميع المستحقات المالية للموردين والمزارعين بإجمالى 15 مليون جنيه من البنك الزراعى المصرى مؤكدا على عدم وجود تكدس على عملية الصرف أو التوريد بالمحافظة.

وأضاف السيد أنه يتم توريد الاقماح إلى 8شون في شونه بمنطقة البساتين وهنجر بمدينة الخارجة مدينة الخارجة وصومعة منطقة شرق العوينات بطاقة تخزينية 60 ألف طن وفى مدينة موط وقرية غرب الموهوب بمركز الداخلة وشونة مدينة باريس وشونة مدينة بلاط وشونة مدينة الفرافرة وشونة بقرية الكفاح بمركز الفرافرة.

 


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