توريد 120ألف طن و 560كيلو بشون وصوامع كفر الشيخ

توريد 120ألف طن و 560كيلو بشون وصوامع كفر الشيخالجمعة، 04 مايو 2018 01:04 م
توريد قمح -أرشيفية
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قال عادل الهابط مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، إن إجمالى ما تم توريده من الاقماح المحلية منذ بداية موسم التوريد فى 15 أبريل الماضي ، 120 ألف طن و560 كيلو.
وأضاف الهابط في بيان له ، أن عملية التوريد منتظمة دون مشاكل أو معوقات وإن غرفة العمليات بالمديرية تحت إشراف المحاسب عماد عبد الغنى حبيب وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ تتابع جميع منافذ الاستلام بدائرة المحافظة ، والبالغ عددها 25 منفذاّ استلام ما بين شونة وصومعة ومركز تجميع .
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