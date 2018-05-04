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توريد 120ألف طن و 560كيلو بشون وصوامع كفر الشيخ

الجمعة، 04 مايو 2018 01:04 م
توريد 120ألف طن و 560كيلو بشون وصوامع كفر الشيخ توريد قمح -أرشيفية


كفر الشيخ -محمد سليمان
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قال عادل الهابط مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، إن إجمالى ما تم توريده من الاقماح المحلية منذ بداية موسم التوريد فى 15 أبريل الماضي ، 120 ألف  طن و560 كيلو.

وأضاف الهابط في بيان له ، أن عملية التوريد منتظمة دون مشاكل أو معوقات وإن غرفة العمليات بالمديرية تحت إشراف المحاسب  عماد عبد الغنى حبيب وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ تتابع جميع منافذ الاستلام بدائرة المحافظة ، والبالغ عددها 25 منفذاّ استلام ما بين شونة وصومعة ومركز تجميع .
 
 

 


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