توريد 120ألف طن و 560كيلو بشون وصوامع كفر الشيخ







كفر الشيخ -محمد سليمان

قال عادل الهابط مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، إن إجمالى ما تم توريده من الاقماح المحلية منذ بداية موسم التوريد فى 15 أبريل الماضي ، 120 ألف طن و560 كيلو.