تعرف على الانتخابات البرلمانية بلبنان × 15 معلومة







كتب: محمد الأحمدى

يستعد لبنان لإجراء انتخابات برلمانية فى السادس من مايو هى الأولى منذ نحو عقد من الزمن، بموجب قانون انتخاب جديد يعتمد صيغة اللوائح المغلقة والنظام النسبى للمرة الأولى.

وسمح القانون الجديد للبنانيين المقيمين فى الخارج بالمشاركة فى الانتخابات للمرة الأولى شرط أن يكونوا سجلوا أسماءهم مسبقاً لدى البعثات اللبنانية. وانتخب المغتربون على مرحلتين فى 27 و29 أبريل، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس"، ويقدم اليوم السابع أبرز 15 معلومة عن الانتخابات التشريعية فى لبنان.

1 – كانت أخر انتخابات تشريعية فى لبنان عام 2009

2 - عدد مقاعد البرلمان اللبنانى موزعة مناصفة بين المسيحيين والمسلمين يبلغ 128 مقعدا

3 - عدد السيدات فى مجلس النواب الحإلى يبلغ 4

4 - عدد الدوائر الانتخابية فى مختلف المناطق اللبنانية يبلغ 15 دائرة

5 - عدد اللوائح الانتخابية المغلقة فى الانتخابات تبلغ 77 لاحة

6 - عدد المرشحين إلى الانتخابات الذين انضووا فى لوائح يبلغ 597 بينهم 86 امرأة

7- عدد اللبنانيين الذين يحق لهم الاقتراع فى الانتخابات يبلغ 3.7 مليون

8 - عدد المغتربين اللبنانيين فى 40 دولة ممن سجلوا أسماءهم للاقتراع يبلغ 82900 مغترب

9 - النسبة المئوية من اللبنانيين المغتربين الذين شاركوا فى الانتخابات تبلغ 59 %

10 - 100 ألف دولار المبلغ المحدد لكل مرشح للدعاية يضاف اليها مبلغ 5 آلاف ليرة 3 دولارات عن كل ناخب فى دائرته ليرة

11 – تبلغ تكلفة الدعاية على القنوات الفضائية حد أقصى 1.5 مليون دولار

12 – التصويت للناخبين يبدأ من سن 21 عاما

13 – عمر جولاى الأسعد أصغر مرشحة بالانتخابات اللبنانية 26 عاما

14 - عدد الناخبين المصوتين عام 2009 يبلغ 1.65 مليون ناخب بنسبة 51 %

15 - عدد الوزراء فى الحكومة الحالية المرشحين للانتخابات يبلغ 17