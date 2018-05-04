تركى آل الشيخ: المنتخب السعودى محظوظ للعب المباراة الافتتاحية بكأس العالم







كتب أيمن رمضان

قال تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية، إن الحظ حليف لمنتخب بلاده فى كأس العالم روسيا 2018 كونه سيلعب المباراة الافتتاحية والتى تعد الأكثر مشاهدة فى العالم، لأن المباراة الأولى يشاهدها نحو مليار شحص حول العالم.

وبحسب فيديو نشره موقع "cnn" عربى، لجزء من مقابلة المذيعة بيكى آندرسون مع "آل شيخ"، أكد "آل الشيخ" أن منتخب بلاده سيبذل كل ما يستطيع من أجل تحقيق نتائج إيجابية ورفع سمعة الكرة السعودية، موضحا: "لسنا غرباء عن المونديال، هذه المرة الخامسة لنا، قادرون على صنع مباراة جميلة ضد روسيا فى الافتتاح".

ورداً على سؤال المذيعة المتعلق بتوقعاته بشأن وصول المنتخب السعودى للمراحل النهائية لكأس العالم، قال رئيس هيئة الرياضة السعودية:"سأكون حريصا.. إذ لم يحدث خطأ سوف نستطيع الوصول إن شاء الله..أداء المنتخب تطور ولدينا خطط مستقبلية".

واستكمل رئيس هيئة الرياضة السعودية، حديثه قائلاً، إنهم سيرسلون لاعبين أصغر سناً للاحتراف فى الأندية الأوروبية من أجل تطوير اللاعبين السعوديين، وتابع:" سنوقع اتفاقات من اتحادات أخرى مثل الاتحاد الانجليزى وأندية أخرى لتطوير اللاعب السعودى".