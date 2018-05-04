تأسيس أول شركه لمشروعات الظهير الزارعى للشباب بالخارجة

تأسيس أول شركه لمشروعات الظهير الزارعى للشباب بالخارجةالجمعة، 04 مايو 2018 02:03 م
المهندس مجدي الطماوى رئيس الوحدة المحلية
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أعلنت الوحدة المحلية لمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، تأسيس شركة مساهمة لتنفيذ مشروع الظهير الزراعي بقرية المنيرة.
وأعلن المهندس مجدي الطماوي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة فى بيان له اليوم الجمعة ، عن تأسيس الشركة الأولي من الشباب المتقدمين للحصول علي أراضي بمشروع الظهير الزراعي بقرية المنيرة، وجاري تشكيل شركة ثانية ليصبح بقرية المنيرة شركتي مساهمة للمشروع.
وأضاف الطماوى،أن المشروع يتضمن توزيع 5 فدان علي كل شاب بإجمالي 80 شابا من الذين انطبق عليهم الحصول علي الأرض لزراعتها بالقرية ، وذلك ضمن المبادرة التى أطلقها اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد فى شهر ديسمبر 2017 ، لتنفيذ مشروع الظهير الزراعي لاستصلاح وزراعة أراضي جديدة بجميع القري لتوفير فرص عمل للشباب.
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