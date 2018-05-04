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خالد صلاح
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بروتوكول تعاون بين "المنيا" و"القابضة للغزل والنسيج" لإنشاء موقف للسيارات

الجمعة، 04 مايو 2018 01:33 م
بروتوكول تعاون بين "المنيا" و"القابضة للغزل والنسيج" لإنشاء موقف للسيارات برتوكول تعاون بين المنيا وشركة الغزل والنسيج


فريق المحافظات
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وقع عصام البديوى محافظ المنيا ، بروتوكول تعاون مع الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس التابعة لوزارة قطاع الأعمال، بشأن قطعة أرض مساحتها 40 فدانا غير مستغلة ومملوكة لشركة الوادي لحليج الأقطان التابعة للشركة القابضة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس ، ومحمد سيد رئيس مركز ومدينة المنيا ، والمهندس عاطف طه رئيس جهاز أملاك الدولة ، ومسئولى الشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس ، وشركة الوادى لحليج الأقطان .

وأوضح محافظ المنيا ، أن الاتفاق تضمن أن يتم تسليم مساحة 6 آلاف متر مربع من أرض المحلج التابع لشركة الوادي إلى محافظة المنيا بهدف إنشاء موقف لسيارات الأجرة ، مشيراً أنه سيتم تقييم مساحة الأرض التي قدمتها الشركة للمحافظة بحسب أسعار السوق، على أن تقوم المحافظة باعتماد التقسيم وإدخال المرافق لباقي أرض المحلج والتي ستقوم الشركة باستغلالها في نشاط تجاري وسكني وإداري وترفيهي، والانتهاء من تلك الإجراءات خلال 6 أشهر.

كما شمل البروتوكول إنشاء طريق مساحته 7 آلاف متر مربع تساهم فيه المحافظة والشركة القابضة كل منهما بمساحة 3.5 ألف متر وذلك لربط الطريق الزراعي القديم بالطريق الدائري بما يسهل حركة المرور داخل محافظة المنيا.

برتوكول تعاون بين المنيا وشركة الغزل والنسيج (1)
برتوكول تعاون بين المنيا وشركة الغزل والنسيج 
برتوكول تعاون بين المنيا وشركة الغزل والنسيج (2)
برتوكول تعاون بين المنيا وشركة الغزل والنسيج 
برتوكول تعاون بين المنيا وشركة الغزل والنسيج (3)
برتوكول تعاون بين المنيا وشركة الغزل والنسيج 
برتوكول تعاون بين المنيا وشركة الغزل والنسيج (4)
برتوكول تعاون بين المنيا وشركة الغزل والنسيج

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