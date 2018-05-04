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بث مباشر للمظاهرات الفلسطينية على حدود غزة والأراضى المحتلة

الجمعة، 04 مايو 2018 03:20 م
بث مباشر للمظاهرات الفلسطينية على حدود غزة والأراضى المحتلة الاشتباكات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى


كتب: محمد الأحمدى
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يقدم اليوم السابع بث مباشر لمظاهرات الفلسطينيين والاشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى على حدود غزة ضمن "مسيرة العودة" المقامة بمناسبة "جمعة عمال فلسطين".

وقالت مصادر فلسطينية إن اختيار اسم "جمعة عمال فلسطين" يحمل رسالة وفاء وتقدير لشريحة العمال، الذين ضحوا ولا زالوا فى سبيل كرامة العيش بدولة مستقلة كباقى شعوب الأرض.

وأفادت بأن أعدادا كبيرة من المواطنين من مختلف الفئات توفدت للمناطق الحدودية شرق القطاع، استعدادا لأداء صلاة الجمعة والمشاركة فى مسيرات العودة الشعبية السلمية، للأسبوع السادس على التوالى.

ودعت الهيئة التنسيقية لـ"مسيرة العودة وكسر الحصار"، أبناء شعب فلسطين للتوافد والمشاركة الفاعلة فى خيام العودة فى كل ساحات الاحتشاد الجماهيرى، مشددة على الطابع السلمى للمسيرات الشعبية، لإرسال رسالة قوية إلى الاحتلال الذى يراهن على تراجع المسيرة وضعف الدافعية والمشارك.

 


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