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الجمعة، 04 مايو 2018 07:16 م
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انتظام الاتصالات بعد انقطاعها 7 ساعات بشمال سيناء

الجمعة، 04 مايو 2018 06:16 م
انتظام الاتصالات بعد انقطاعها 7 ساعات بشمال سيناء سنترال العريش -ارشيفية


شمال سيناء - محمد حسين
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انتظم وصول خدمات الاتصالات بشمال سيناء بعد انقطاع استمر 7 ساعات.

 

وقال مصدر مسئول بسنترال العريش، إن الخدمات خلال هذه الفترة توقفت ثم عادت مجددا قبل قليل للمناطق التى قطعت عنها.

 

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