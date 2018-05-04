انتظام الاتصالات بعد انقطاعها 7 ساعات بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

انتظم وصول خدمات الاتصالات بشمال سيناء بعد انقطاع استمر 7 ساعات.

وقال مصدر مسئول بسنترال العريش، إن الخدمات خلال هذه الفترة توقفت ثم عادت مجددا قبل قليل للمناطق التى قطعت عنها.