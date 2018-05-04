انتظام الاتصالات بعد انقطاعها 7 ساعات بشمال سيناء

انتظام الاتصالات بعد انقطاعها 7 ساعات بشمال سيناءالجمعة، 04 مايو 2018 06:16 م
سنترال العريش -ارشيفية
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انتظم وصول خدمات الاتصالات بشمال سيناء بعد انقطاع استمر 7 ساعات.
وقال مصدر مسئول بسنترال العريش، إن الخدمات خلال هذه الفترة توقفت ثم عادت مجددا قبل قليل للمناطق التى قطعت عنها.
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