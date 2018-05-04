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انتصارات كبيرة للجيش اليمنى فى محور البقع بمحافظة صعدة

الجمعة، 04 مايو 2018 07:19 م
انتصارات كبيرة للجيش اليمنى فى محور البقع بمحافظة صعدة الجيش اليمنى - أرشيفية


(أ ش أ)
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حققت قوات الجيش اليمني، اليوم الجمعة، انتصارات كبيرة فى محور البقع، بمحافظة صعدة، شمالى البلاد.

وقال مصدر ميدانى يمنى، فى تصريح نقله الموقع الرسمى للجيش اليمنى "سبتمبر نت"، إن قوات الجيش اليمنى خاضت معارك عنيفة بإسناد من مقاتلات التحالف العربى ضد مليشيا الحوثى الانقلابية غربى سوق البقع، بمحافظة صعدة.

وأضاف المصدر، أن المعارك اندلعت إثر هجوم لقوات الجيش على مواقع المليشيا الحوثية فى المنطقة، وتمكنت القوات خلال المعارك من تحرير جبال المنقعر، والتبة الرملية، وبير سالمي، وسط انهيار كبير لعناصر المليشيا الانقلابية.

وأشار إلى أن المعارك قد تزامنت مع غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات متفرقة للمليشيا الحوثية فى منطقة البقع، وعدة مديريات أخرى بالمحافظة، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى فى صفوف المليشيا الحوثية، علاوة على تدمير آليات قتالية.

 


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