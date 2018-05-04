المجموعة العربية بجنيف تدعو لعقد مؤتمر لإخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية

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طالبت المجموعة العربية المشاركة فى أعمال الدورة الثانية للجنة التحضيرية لمؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووى 2020، بسرعة عقد مؤتمر لإخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية.

وذكرت المجموعة العربية - فى بيان، اليوم الجمعة، فى ختام أعمال الدورة الثانية للجنة التحضيرية للمؤتمر الذى انعقد فى جنيف - أن جميع الدول العربية أطراف فى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، كما انضمت إلى اتفاقيات الضمانات الشاملة التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فى حين أن إسرائيل مازالت الدولة الوحيدة فى المنطقة التى لم تنضم للمعاهدة ولا تخضع لنظام الضمانات الشامل وبما يخالف القرارات الدولية ذات الصلة.

وشددت المجموعة العربية على أن تنفيذ القرار 1995 يمثل أولوية والتزام متفق عليه لجميع الدول الأطراف وليس فقط لعدد من الدول، مشيرة إلى استمرارها بالمشاركة بشكل فاعل وبناء مع جميع الأطراف نحو السعى لتنفيذ معاهدة عدم الانتشار النووى.