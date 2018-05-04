السعودية تطلق مبادرة لتحسين أسلوب الحياة فى المملكة







الرياض (رويترز)

تخطط السعودية لإنفاق 50 مليار ريال (13.33 مليار دولار) بحلول عام 2020 فى مبادرة لدعم وسائل الترفيه والصحة والرياضة والتعليم فى إطار مساع للتحديث من ولى العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقال أحمد الخطيب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه فى فعاليات فى الرياض الخميس، إن برنامج جودة الحياة سيوفر 300 ألف وظيفة بحلول عام 2020 سيكون أغلبها فى إطار الهيئة العامة للرياضة.

وقال الخطيب لرويترز "المبادرات تكلفتها الإجمالية 50 مليار ريال للإنفاق، رح يكون الإنفاق الحكومى بحدود 60 فى المئة و40 فى المئة من القطاع الخاص، ولكن رح يستفيد منها القطاع الخاص".

وتابع قائلا "الاستفادة بالكامل راح تكون من الإنفاق الكبير هذا للقطاع الخاص وهذا يدعم رؤية عام 2030 بأنه المملكة راح تعزز دور القطاع الخاص".

وشهدت المملكة عدة تغييرات فى الأشهر الماضية بما شمل إقامة حفلات موسيقية وافتتاح دور سينما. وتحظى الخطوات التى تتخذ فى المملكة المحافظة بإشادة واسعة بصفتها دليلا على التقدم الذى يقوده الأمير محمد الذى يروق للشباب فى بلاده منذ أن تولى ولاية العهد.

وخلال الفاعليات ذكر الخطيب أن البرنامج سيشمل مشروعات مثل حديقة مائية وثلاثة متنزهات ومتاحف والمزيد من دور السينما. والبرنامج نفسه هو جزء من خطة التحول الوطنية التى تشمل مئات الخطوات لتحديث الاقتصاد والمجتمع بحلول عام 2020.