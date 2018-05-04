video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 04 مايو 2018 05:53 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

السعودية تطلق مبادرة لتحسين أسلوب الحياة فى المملكة

الجمعة، 04 مايو 2018 05:18 ص
السعودية تطلق مبادرة لتحسين أسلوب الحياة فى المملكة صاحب السمو الملكى محمد بن سلمان ولى العهد السعودى


الرياض (رويترز)
إضافة تعليق

تخطط السعودية لإنفاق 50 مليار ريال (13.33 مليار دولار) بحلول عام 2020 فى مبادرة لدعم وسائل الترفيه والصحة والرياضة والتعليم فى إطار مساع للتحديث من ولى العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقال أحمد الخطيب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه فى فعاليات فى الرياض الخميس، إن برنامج جودة الحياة سيوفر 300 ألف وظيفة بحلول عام 2020 سيكون أغلبها فى إطار الهيئة العامة للرياضة.

وقال الخطيب لرويترز "المبادرات تكلفتها الإجمالية 50 مليار ريال للإنفاق، رح يكون الإنفاق الحكومى بحدود 60 فى المئة و40 فى المئة من القطاع الخاص، ولكن رح يستفيد منها القطاع الخاص".

وتابع قائلا "الاستفادة بالكامل راح تكون من الإنفاق الكبير هذا للقطاع الخاص وهذا يدعم رؤية عام 2030 بأنه المملكة راح تعزز دور القطاع الخاص".

وشهدت المملكة عدة تغييرات فى الأشهر الماضية بما شمل إقامة حفلات موسيقية وافتتاح دور سينما. وتحظى الخطوات التى تتخذ فى المملكة المحافظة بإشادة واسعة بصفتها دليلا على التقدم الذى يقوده الأمير محمد الذى يروق للشباب فى بلاده منذ أن تولى ولاية العهد.

وخلال الفاعليات ذكر الخطيب أن البرنامج سيشمل مشروعات مثل حديقة مائية وثلاثة متنزهات ومتاحف والمزيد من دور السينما. والبرنامج نفسه هو جزء من خطة التحول الوطنية التى تشمل مئات الخطوات لتحديث الاقتصاد والمجتمع بحلول عام 2020.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"الفرنسية": قوات أمريكية خاصة ساعدت السعوديين ضد المتمردين اليمنيين

الملك سلمان يؤكد للعاهل المغربى وقوف السعودية مع المغرب تجاه كل ما يهدد أمنه

السعودية

أخبار السعودية

مبادرة لتحسين أسلوب الحياة




لا تفوتك
تعرف على خطة الأوقاف لاستقبال شهر رمضان × 7 معلومات

تعرف على خطة الأوقاف لاستقبال شهر رمضان × 7 معلومات

اعترافات مثيرة لعصابة الشروق: "السكان ساعدونا على سرقتهم"

اعترافات مثيرة لعصابة الشروق: "السكان ساعدونا على سرقتهم"

تركى آل الشيخ: صلاح لاعب عظيم رفع رؤوسنا..وأتمنى ألا يلعب ضدنا بكأس العالم

تركى آل الشيخ: صلاح لاعب عظيم رفع رؤوسنا..وأتمنى ألا يلعب ضدنا بكأس العالم

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

الاجتماع الثامن عشر للجنة سد النهضة ينطلق السبت فى أديس أبابا.. وزير الرى يغادر القاهرة غدا متجها إلى إثيوبيا.. واجتماع تساعى فى النصف الثانى من مايو.. ومصر تسعى لتأكيد الاتفاق زعماء الدول الثلاث

الاجتماع الثامن عشر للجنة سد النهضة ينطلق السبت فى أديس أبابا.. وزير الرى يغادر القاهرة غدا متجها إلى إثيوبيا.. واجتماع تساعى فى النصف الثانى من مايو.. ومصر تسعى لتأكيد الاتفاق زعماء الدول الثلاث

ما لا تعرفه عن "تعريب المناهج".. النظام الجديد يدمج المصطلحات العلمية بمنهج الإنجليزية من رياض الأطفال.. الطلبة سيدرسون الرياضيات والعلوم بالإنجليزية من الإعدادية.. وخبير تعليم: سيحل مشاكل تشوه التعليم السابقة

ما لا تعرفه عن "تعريب المناهج".. النظام الجديد يدمج المصطلحات العلمية بمنهج الإنجليزية من رياض الأطفال.. الطلبة سيدرسون الرياضيات والعلوم بالإنجليزية من الإعدادية.. وخبير تعليم: سيحل مشاكل تشوه التعليم السابقة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة