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الرئيس التونسى يبحث مع الحكومة استعدادات تأمين الانتخابات البلدية

الجمعة، 04 مايو 2018 05:17 م
الرئيس التونسى يبحث مع الحكومة استعدادات تأمين الانتخابات البلدية الرئيس التونسى الباجي قائد السبسي


(أ ش أ)
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بحث الرئيس التونسى الباجى قايد السبسي، اليوم الجمعة، مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد آخر استعدادات أجهزة الدولة لتأمين حسن سير الانتخابات البلدية.

كما تم خلال اللقاء استعراض الوضع العام بالبلاد، وتعقد الانتخابات البلدية التونسية بعد غد الأحد الموافق السادس من مايو الجاري.

من ناحية آخرى، أكد الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى قوة العلاقات التونسية الأمريكية وعمق روابط الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم الجمعة بقصر قرطاج، آلان باترسن نائب وزير الدفاع الأمريكى المكلف بالشؤون الإفريقية الذى يترأس وفد بلاده فى أعمال الدورة الثانية والثلاثين للجنة العسكرية المشتركة المنعقدة بتونس.

كما أكد السبسى خلال اللقاء الذى حضره عبد الكريم الزبيدى وزير الدفاع التونسي، أن بلاده التى اختارت نهج الديمقراطية والإصلاح الاقتصادي، تتطلع إلى مزيد من الارتقاء بآليات التعاون بين البلدين بما يسهم فى تحقيق التنمية والأمن والاستقرار لتونس والمنطقة عموما.

من جانبه، أشاد باترسن، بنجاح جهود مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار فى تونس، وأكد حرص الولايات المتحدة على دعم التجربة الديمقراطية التونسية الرائدة ومساندتها فى مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية، مشددا على الدور الاستراتيجى لتونس فى تدعيم الاستقرار فى المنطقة.

 

 


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