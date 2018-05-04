الداخلية العراقية تعتقل 4 عناصر من تنظيم داعش فى نينوى

الداخلية العراقية تعتقل 4 عناصر من تنظيم داعش فى نينوىالجمعة، 04 مايو 2018 12:03 ص
القوات العراقية - أرشيفية
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أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اعتقال أربعة عناصر من "داعش" الإرهابي، فى محافظة نينوى.
وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن "فوج الرد السريع الأول التابع لقيادة شرطة نينوى وبناء على تعاون المواطنين تمكن من اعتقال أربعة عناصر خطيرة من عصابات داعش الإرهابية والمطلوبين قضائيًا وصادر بحقهم مذكرات قبض".
وأضاف معن أن القبض عليهم تم فى قصبة بادوش وقريتى البغلة وتل خيمة غرب مدينة الموصل.
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