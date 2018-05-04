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الجمعة، 04 مايو 2018 03:06 م
خالد صلاح
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الجيش السورى يتقدم فى عملياته ضد التنظيمات المسلحة بمنطقة الحجر الأسود

الجمعة، 04 مايو 2018 02:35 م
الجيش السورى يتقدم فى عملياته ضد التنظيمات المسلحة بمنطقة الحجر الأسود الجيش السورى - أرشيفية


أ ش أ
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واصلت وحدات الجيش السورى تقدمها فى عمق منطقة الحجر الأسود بعد عمليات عسكرية دقيقة ومركزة نفذتها خلال الساعات القليلة الماضية على محور "الأعلاف - المقابر" جنوب دمشق.

وذكرت وكالة الأنباء السورية، أن وحدات من الجيش وسعت، اليوم الجمعة، نطاق سيطرتها على حساب التنظيمات المسلحة على جانب محور التقاء القوات الممتد من شرق منطقة الحجر الأسود إلى غربها وثبتت نقاطها فى المنطقة بعد تمشيطها وتطهيرها من العبوات الناسفة والألغام.

يذكر أن وحدات الجيش السورى حققت أمس إنجازا نوعيا بعد أن قطعت خطوط إمداد المسلحين ومحاور تحركهم بين شمال حى الحجر الأسود وجنوبه لتقسم مناطق انتشار التنظيمات المسلحة إلى شطرين، كما فرضت سيطرتها على منطقة المدارس ومبنى مقسم الهاتف وعدد من الكتل السكنية وجامع بلال الحبشى ودوار الحجر الأسود، وأشارت الوكالة، إلى أن عمليات الجيش ضد مواقع انتشار المسلحين تزامنت اليوم مع غارات جوية للطيران الحربى السورى ورمايات مدفعية دقيقة على محاور تحركهم وطرق إمدادهم وأسفرت عن تكبيدهم خسائر فادحة بالأفراد والعتاد.


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