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"البيان" الإماراتية: النظام القطرى ينفق الملايين لممارسة ضغوط تخرجه من أزمته

الجمعة، 04 مايو 2018 10:08 ص
"البيان" الإماراتية: النظام القطرى ينفق الملايين لممارسة ضغوط تخرجه من أزمته تميم بن حمد


أ ش أ
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قالت صحيفة "البيان" الإماراتية، إن النظام القطرى ينفق مئات الملايين من أجل إخراجه من أزمته مع الدول الأربعة الداعية إلى مكافحة الإرهاب.

وقالت البيان، إن قطر تمد أياديها وأقدامها بعيداً عبر المحيطات والبحار بحثاً عن وسيط تتقرب به إلى الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، مشيرة إلى أن النظام القطرى ينفق مئات الملايين على أشخاص ووسائل إعلام وجهات أخرى علّها تمارس أية ضغوط تخرجه من أزمته التى تفاقمت وباتت تهدد بالفعل الاقتصاد القطرى، إن لم تهدد أيضاً وضع واستقرار النظام الحاكم فى قطر.

واستنكرت الصحيفة - فى افتتاحيتها الصادرة اليوم الجمعة، تحت عنوان "لا بد من تلبية المطالب" - عبث النظام القطرى لإيجاد وسيط أو إنفاق الملايين لحل الأزمة"، مؤكدة أن الدوحة أمامها الحلول واضحة ومباشرة وعلى رأسها الاستجابة لمطالب الدول الأربع، وأن النظام القطرى لابد أن يتيقن بأنه لا قبول لأية وساطة غير خليجية فى أزمته، وأضافت أن مساعى النظام القطرى وهرولته نحو القوى الخارجية وإهداره أموال بلاده وشعبه لن يعود عليه بأى نفع، بل سيفاقم أزمته بمرور الوقت، خاصة أنه لا تمر بضعة أيام قليلة إلا وتتكشف أسرار جديدة من مصادر موثوقة حول دعم قطر للإرهاب، وتعاونها مع أعداء العرب ضد مصالح الدول والشعوب العربية.


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