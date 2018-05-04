الاثنين.. مؤتمر صحفى للإعلان عن تفاصيل مسابقة ملكة جمال الغردقة







البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن تامر نبيل، عضو مجلس إدارة جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر، عقد مؤتمر صحفى الاثنين المقبل بأحد فنادق الغردقة، للإعلان عن تفاصيل مسابقة ملكة جمال الغردقة 2018.

وأكد عضو مجلس إدارة جمعية الاستثمار السياحى، فى بيان، أنه من المقرر أن تقام المسابقة بأحد فنادق الغردقة، تحت رعاية اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر.

وأضاف أن المسابقة ستشارك فيها متسابقات من ملكات جمال من العديد من الدول الأوروبية، ومن المقرر أن يكون الفنان طارق لطفى رئيس لجنة التحكيم بجانب ممثلين عن هيئة تنشيط السياحة ووزارة السياحة والعديد من المستثمرين السياحيين بالبحر الأحمر.