الإنشاد فى أوبرا الإسكندرية احتفالاً بليلة النصف من شعبان

تضمن برنامج الحفلات عملين قدمتهم الفرقة لأول مرة هما ليالى النور لـ عطية شرارة وحبيبى يا محمد لـ سيد مكاوى، بالإضافة إلى باقة مختارة من الأناشيد والقصائد الدينية لكبار المؤلفين منها صلوا يا اهل الكمال لـ الشيخ محمد عبد الله ، صبح الصباح لـ كارم محمود ، حيوا ربيب العلا لـ الشيخ سيد شطى ، تجلى النور لـ الامام البرعى ، مدد يا نبى لـ محمد الكحلاوى ، مولاى كتبت لـ زكريا احمد ، مسك الختام لـ عمار الشريعى ، أنا مؤمن بالله لـ عادل مصطفى ، أسماء الله الحسنى لـ سيد مكاوى ومن الأعمال المعاصرة ليالى الحبيب – ألف ألف صلاة لـ أحمد عبد الله ، الأنبياء المرسلون لـ طارق فؤاد.. أداء المنشدون وائل سراج ، محمد عبد التواب ، حسام صقر ، عيد أبو المجد ، إبراهيم فاروق، أشرف زيدان، تامر نجاح ، محمد عبد الحميد ، أحمد نافع ، أحمد العمرى وحاتم زايد.



يذكر أن فرقة الإنشاد الدينى أسسها الموسيقار الراحل عبد الحليم نويره عام 1972 وبدأت أولى حفلاتها بقيادته عام 1973، وكان الهدف من إنشائها هو الحفاظ على التراث الغنائى الدينى من الاندثار وتولى قيادة الفرقة بعد رحيل المايسترو عبد الحليم نويره كل من عبد المنعم حريرى ويسرى قطر والمايسترو صلاح غباشى وأخيرا المايسترو عمر فرحات ، قدمت الفرقة عروضها فى جميع محافظات مصر تقريبا ولاقت نجاحا كبيرا واشتركت فى أكثر من مهرجان دولى للإنشاد الدينى منها مهرجان موسيقى الأديان لدول حوض البحر المتوسط بمرسيليا (فرنسا) ومهرجان الغناء والمديح بالمملكة المغربية بمدينة الرباط ومهرجان الموسيقى والإنشاد ببولندا وحققت نجاحا باهرا كما لاقت استحسان الجمهور والنقاد.

