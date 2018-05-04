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إنطلاق قافلة تعليمية لطلاب الثانوية العامة بشعبتيها بسوهاج

الجمعة، 04 مايو 2018 04:58 م
إنطلاق قافلة تعليمية لطلاب الثانوية العامة بشعبتيها بسوهاج جانب من القافلة


سوهاج – عمرو خلف
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أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، عن إنطلاق قافلة تعليمية لطلاب الثانوية العامة بشعبتيها " أدبى، علمى" فى المراجعات النهائية للمواد التالية :" فيزياء ـ كيمياء ـ لغة عربية ـ لغة إنجليزية ـ تاريخ " ، مجانًا بمركز التعليم المدنى بمدينة ناصر ،فى إطار التعاون بين وزارة الشباب والرياضية، ووزارة التربية والتعليم.

وأكد المحافظ فى بيان له،على دعم أجهزة المحافظة لجميع القوافل الطبية والتعليمية بنطاق المحافظة والتى تساهم فى مساعدة أبنائنا الطلاب ، ورفع العبء عن كاهل المواطنين ، مشيدًا بالقوافل التعليمية والقائمين عليها، وأهمية دورها فى الحد من الدروس الخصوصية، وتقديم خدمة تعليمية مجانية للطلاب.

وأضاف كمال أبو ضيف وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج، أن القافلة التعليمية تبدأ من الساعة التاسعة صباحا، حيث تنظمها الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بالتعاون مع نخبة متميزة من الأساتذة الذين تم اعتمادهم من أكاديمية المهن التعليمية. 


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