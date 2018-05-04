إفتتاح المؤتمر الثانى لقسم الأمراض العصبية لكلية طب قنا







الأقصر – أحمد مرعى

شهدت محافظة الأقصر، إفتتاح المؤتمر الثانى لقسم الأمراض العصبية بكلية طب قنا جامعة جنوب الوادى، بفندق سونستا بحضور نخبة من أساتذة وأطباء الأمراض النفسية والعصبية وجراحات المخ والأعصاب، حيث أنه من المقرر أن يتناول المؤتمر على مدار الثلاثة أيام التقنيات والسبل العلاجية الحديثة فى علاج الأمراض العصبية والنفسية وكذلك التقنيات الجديدة حول العالم فى جراحات المخ والأعصاب، وكيفية أكتشاف الأمراض النفسية لدى الأطفال وبحث الجديد فى علاج الصرع.

وأوضح الدكتور محمد عبد الله عباس رئيس المؤتمر، أن المؤتمر يقام خلال الفترة من 3 وحتى 5 من مايو الجارى تحت رعاية محمد بدر محافظ الأقصر، وبإشراف كلية الطب بجامعة جنوب الوادى بالإشتراك مع الجمعية المصرية لعلاج الصرع وجمعية جنوب الصعيد للأمراض العصبيه، بحضور ما يزيد عن 100 طبيب من أطباء الأمراض العصبية والنفسية وجراحى المخ والأعصاب وأخصائى الباطنة وطب الأطفال.

وشارك بالحضور كل من الدكتور حمدي حسين عميد طب قنا، والدكتور أحمد حمزه نقيب أطباء الاقصر، والدكتور محمود هارون رئيس الجمعيه المصريه للأمراض النفسيه والعصبية وجراحة الأعصاب، والدكتور فاروق طلعت رئيس الجمعيه المصريه للصرع، والدكتور غريب فأي رئيس اكاديميه مصر العليا للصرع، والدكتور فاروق قوره رائد طب الأمراض النفسية، والعصبية، وعدد كبير من أطباء النفسية والعصبية.