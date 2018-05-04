إصابة 3 أشخاص نتيجة سقوط قذيفة صاروخية على حلب

إصابة 3 أشخاص نتيجة سقوط قذيفة صاروخية على حلبالجمعة، 04 مايو 2018 03:38 م
قصف فى سوريا - أرشيفية
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أصيب 3 أشخاص بجروح، اليوم الجمعة، جراء سقوط قذيفة صاروخية على حى الشهباء بمدينة حلب السورية.
ونقلت وكالة الأنباء السورية، عن مصدر فى قيادة شرطة حلب، قوله، إن قذيفة صاروخية أطلقتها المجموعات الإرهابية المنتشرة فى منطقة جمعية الزهراء سقطت على حى الشهباء بحلب، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بجروح، بالإضافة إلى وقوع أضرار مادية بأحد المنازل، وتنتشر فى المنطقة مجموعات إرهابية تستهدف بالأسلحة الرشاشة والقذائف الأحياء السكنية فى مدينة حلب.
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