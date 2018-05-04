إزالة 225 حالة تعد فى حملة أمنية بالمنيا







فريق المحافظات

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا، بالتنسيق مع الوحدات المحلية، من إزالة العشرات من حالات التعديات على الأراضى، خلال حملة مكبرة شنتها مديرية الأمن.

تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد الدكتور منتصر عويضة مدير البحث الجنائى، يفيد إزالة 225 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وحماية النيل والطرق والكبارى.

تحرر عن الوقائع المحاضر اللازمة وجارى العرض على النيابة لتباشر التحقيق، وشدد مدير الأمن على التصدى الفورى لأى تعديات حفاظا على الرقعة الزراعية.