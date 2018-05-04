إزالة 225 حالة تعد فى حملة أمنية بالمنيا

إزالة 225 حالة تعد فى حملة أمنية بالمنياالجمعة، 04 مايو 2018 10:54 ص
إزالة تعديات -أرشيفية
إضافة تعليق
تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا، بالتنسيق مع الوحدات المحلية، من إزالة العشرات من حالات التعديات على الأراضى، خلال حملة مكبرة شنتها مديرية الأمن.
تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد الدكتور منتصر عويضة مدير البحث الجنائى، يفيد إزالة 225 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وحماية النيل والطرق والكبارى.
تحرر عن الوقائع المحاضر اللازمة وجارى العرض على النيابة لتباشر التحقيق، وشدد مدير الأمن على التصدى الفورى لأى تعديات حفاظا على الرقعة الزراعية.
إضافة تعليق
الاجتماع الثامن عشر للجنة سد النهضة ينطلق السبت فى أديس أبابا.. وزير الرى يغادر القاهرة غدا متجها إلى إثيوبيا.. واجتماع تساعى فى النصف الثانى من مايو.. ومصر تسعى لتأكيد الاتفاق زعماء الدول الثلاث
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة